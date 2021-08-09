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أكد ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمُعار لصفوف طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجاري، أنه تلقى عرضًا للانضمام لصفوف الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال ناصر منسي، في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك يرغب في التعاقد معي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وسيتم حسم الأمر في نهاية الموسم الجاري»، موضحا: «المفاوضات تتم عن طريق أحمد يحيى وكيل أعمالي، ولم يتحدث معي أي من مسئولي النادي الأبيض»

وأضاف: «مسؤولو نادي بيراميدز لم يتحدثوا معي بشأن عودتي للفريق في الموسم المقبل»، مضيفًا: «عقدي ينتهي مع النادي السماوي، في نهاية الموسم المقبل، ولم يتحدث معي أحد بشأن تجديد عقدي».

يذكر أن ناصر منسي ظهر بمستوى مميز مع طلائع الجيش، هذا الموسم، حيث نجح في إحراز 8 وصنع 3 غيرها، في 27 مباراة لعبها مع الفريق في مسابقة الدوري.