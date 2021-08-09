أخبار عاجلة

مدرب توتنهام لـ«كين»: عليك الاستعداد لمساعدتنا -
«جوارديولا» يعلق على سقوط فريقه -
«بوجبا» يختار الانتقال إلى «ريال مدريد» -
«جيرمى» يتغنى بـ«صلاح».. ويشيد بالكرة المصرية -
رسائل من جماهير برشلونة إلى «ميسى» -
الأهلي يفوز على غاز الجنوب العراقي فى البطولة العربية لتنس الطاولة -
الأهلى يوجه تحذير شديد اللهجة إلى أفشة بسبب «فرح» -
فاركو يطلب التعاقد مع 4 لاعبين من الأهلى فى الموسم الجديد -
نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح: أنا الرئيس المؤقت للبلاد -
وزيرة فرنسية: المشكلة الأساسية في إجلاء الناس من كابول هي الوصول للمطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم 140 منحة جامعية لطلاب «تكافل وكرامة»

Print
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم 140 منحة جامعية لطلاب «تكافل وكرامة» الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم 140 منحة جامعية لطلاب «تكافل وكرامة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت إدارة برنامج «المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع نيوتن للخدمات التعليمية بخالص الشكر لوزارة التضامن الإجتماعي لمساهمتهم الكريمة في تعريف طلاب الثانوي العام الحكومي والتجريبي ومدارس STEM بالبرنامج.

و سيقدم البرنامج منحاً دراسية لحوالي ١٤٠ طالبًا في العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ للحصول على درجات البكالوريوس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية وجامعة أسيوط وجامعة المنصورة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن منحة دراسية جامعية كاملة في العام الدراسي الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ لكل طلاب تكافل وكرامة المتفوقين، مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وحدد آخر موعد للتقديم ١٠ أغسطس الجاري وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: https://bit.ly/برنامج_المنح_الجامعية_٢

وللإستفسارات برجاء التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: usaidscholars7@aucegypt.edu

أو الإتصال على رقم:0225872277

‏AUC The American University in Cairo

‏USAID/Egypt

‏Aspire Training Solutions

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيسي: محاولات الأعداء لا يمكن أن تمس بالعلاقات بين إيران والعراق

رئيسي: محاولات الأعداء لا يمكن أن تمس بالعلاقات بين إيران والعراق

ماكرون: تم تفادي الأسوأ في حرائق الغابات على ساحل المتوسط

ماكرون: تم تفادي الأسوأ في حرائق الغابات على ساحل المتوسط

الاتحاد الأوروبي: لن نتعاون مع طالبان إلا إذا احترمت الحقوق

الاتحاد الأوروبي: لن نتعاون مع طالبان إلا إذا احترمت الحقوق

البحرين تقرر إتاحة لقاح «سينوفارم» المضاد لكورونا لمرضى ضعف المناعة

البحرين تقرر إتاحة لقاح «سينوفارم» المضاد لكورونا لمرضى ضعف المناعة