الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم 140 منحة جامعية لطلاب «تكافل وكرامة»

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توجهت إدارة برنامج «المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع نيوتن للخدمات التعليمية بخالص الشكر لوزارة التضامن الإجتماعي لمساهمتهم الكريمة في تعريف طلاب الثانوي العام الحكومي والتجريبي ومدارس STEM بالبرنامج.

و سيقدم البرنامج منحاً دراسية لحوالي ١٤٠ طالبًا في العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ للحصول على درجات البكالوريوس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية وجامعة أسيوط وجامعة المنصورة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن منحة دراسية جامعية كاملة في العام الدراسي الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ لكل طلاب تكافل وكرامة المتفوقين، مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وحدد آخر موعد للتقديم ١٠ أغسطس الجاري وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: https://bit.ly/برنامج_المنح_الجامعية_٢

وللإستفسارات برجاء التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: usaidscholars7@aucegypt.edu

أو الإتصال على رقم:0225872277

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