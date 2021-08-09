«الشمس ضِلة والرب حامي».. «صلاح» و«هاشم» يسقيان المسافرين في «الحر»

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في ذروة الحر، وعند مدخل مدينة البدرشين بالجيزة، يستطيع المارة من حين لآخر تمييز شابين يقفان في الجزيرة الوسطى لطريق «مصر- أسيوط» الزراعى، ويدعوان سائقى السيارات للتوقف للحظات.

بابتسامة خجولة، يقدم الشاب صلاح ضاحى، الماء المثلج للركاب في أكواب بلاستيكية، تستعمل لمرة واحدة فقط لمنع انتشار العدوى، ومن ورائه يقف هاشم عبدالناصر، لتحضير الماء وصبه في الأكواب.

«صلاح»، 26 سنة، و«هاشم»، 25 سنة، يواظبان على الخروج في أيام وأوقات الذروة للتصدق بالماء على المسافرين، وينفقان في سبيل ذلك ما تجود به أيديهما لشراء ألواح الثلج والأكواب البلاستيكية.

في البداية، لجأ «صلاح» لحل سهل لتوفير المياه للمسافرين في أوقات الذروة، ووضع براميل و«كولمان» على الطريق، لكنها لم تحقق المرجو لاصطدام السيارات بها، ولأنها لا تقوى على الصمود في شدة الحر.

استغنى صلاح عن «الكولمان»، وقرر الوقوف على الطريق لسقاية المسافرين عبر الاتجاهين، ويوضح «هاشم»: «صلاح جاب براميل مايه وبيسقط فيهم التلج، والكوبيات بلاستيك استعمال مرة واحدة».

«شغال أرزقى، وبطلع على توك توك»، يقول «هاشم» لـ«المصرى اليوم»، إنه في أيام الراحة يخرج لمعاونة صلاح في التصدق بالماء: «بنقف ساعتين وأوقات 3 نملى مايه ونبل ريق الناس في الحر».

صلاح ضاحي

أما «صلاح»، فيعمل مندوب مبيعات، قال: «ييتى في عرب الساحة (حوامدية)، وبخرج في الأيام الحر على الطريق، وبختار مكان بعيد عن منطقتى علشان كلام الناس، وواقفين لوجه الله مش أكتر».

«الشمس ضل فوق راسنا، وربنا ساترنا وحامينا»، يشير «هاشم» إلى الوقوف في عرض الطريق أثناء أوقات الذروة، ويضيف: «ابتسامة الناس وإحنا بنقدم لهم المايه في حاجة نضيفة بالدنيا وما فيها».

وتابع: «بنخرج من حوالى شهرين، وبنقف عند أي مطب نستنى العربيات تهدى وندخل على الركاب بصينية المايه، اللى جاى من شغله واللى راجع لبيته، يشرب ويدعى لنا: شكرا وكتر ألف خيركم».

يتولى صلاح توفير الأكواب البلاستيكية وألواح الثلج، ويقول: «فى ناس عجبها اللى بنعمله، وواحد إدانى فلوس، لكن مدخلتهاش جيبى، واشتريت بيها كراتين ميه معدنية ووزعتها على السواقين والركاب».

صلاح أثناء تقديمه المساء للمسافرين

ابتسامات الناس ودعواتهم والتقرب إلى الله، كلها أمور تدفع صلاح لمواصلة عمله الطوعى، وبينما يطرب هاشم من مديح الناس له، يلقى بعتاب خفيف على بعض سائقى «الملاكى» ويدعوهم لتقبل عمله.

يقول هاشم: «فى سواقين بيستخسروا يبصوا لنا، لا بينزلوا الإزاز ولا بيضحكوا في وشنا، وأوقات بيحسسونا إننا بنعمل حاجة وحشة، مع إننا لا بنضايق حد ولا بنبص على ستات، ومركزين في اللى بنعمله».

وعن فضل التصدق بالماء في أوقات الحر، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه «من أعظم القربات»، وأضافت عبر حسابها الرسمى على «تويتر»، قبل أسابيع: «سقى العطشان سواء كان إنسانًا أم حيوانًا أم طائرًا، وإن كان عملًا قليلًا فإن نفعه كبير، وأثره عظيم. وكان الرسول يقول: (وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِى دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ)».