«توم دالي».. بطل أوليمبي في الغطس والحياكة

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في منافسات الألعاب الأوليمبية، يطغى الترقب على المتفرجين خلف الشاشات، بينما يكون المنافسون ومدربوهم على أحر من الجمر في انتظار النتائج لتحديد الصاعدين أو الفائزين، وهكذا أيضا يكون الحال في أي مناسبة يغلب عليها طابع التنافس، لكن بطل الغوص البريطانى توم دالى كان له رأى آخر.

في إحدى سباقات الوثب بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، رصدت عدسات الكاميرات مشهدا غريبا للبطل البريطانى، الحاصل على الميدالية الذهبية الأوليمبية في الغوص، بينما يجلس بين المتفرجين وينهمك في حياكة الصوف خلال مشاهدته نهائى الوثب 3 أمتار سيدات، الأحد الماضى.

سترة صنعها دالى لكلبه

صور اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، والذى يعد «أيقونة بلاده وكنزا وطنيا»، بحسب «بى بى سى»، غزت وسائل التواصل الاجتماعى، وكان يرتدى لباس «Team GB» الخاص به، مع قناع وجه للوقاية من فيروس كورونا، لكنه كان مكبا على الحياكة، وأنتج قطعة أرجوانية في مركز طوكيو للألعاب المائية.

توم دالى، كشف عبر صفحته المخصصة للحياكة على موقع الصور «إنستجرام» بعنوان «Made With Love by Tom Daley» عما كان يقوم به: «لأولئك الذين يسألون عما أقوم بصنعه هنا.. أنا أصنع سترة قفز لكلبى»، وفى موضع آخر قال: «لقد أصبحت الحياكة طريقتى لإيجاد الهدوء وتخفيف التوتر».

وكشف البطل الأوليمبى أيضًا عن أنه يعمل في مضمار آخر، إذ يجتمع فريق «جى بى كارديجان» بشكل متواصل، وحطمت إبرته الرقم القياسى العالمى في سرعة الحياكة، مشيرا في موضع آخر إلى أنه حاك سترة لجمع التبرعات لصالح إحدى المنظمات الخيرية، وجمعت بالفعل 5787 جنيها إسترلينيا.

يمتلك «دالى» حسابًا على «إنستجرام» لإظهار أعماله المنسوجة، ومن أحدث القطع التي حاكها في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، حقيبة لميداليته الذهبية، ويحمل التصميم علم بريطانيا من جانب، وعلى الجانب الآخر علم اليابان، ويقول إنه صمم الحقيبة لحفظ ميداليته حتى لا تتعرض للخدش.

وفى مقطع فيديو على «إنستجرام»، أوضح: «أنا هنا لأقول فقط إن الشىء الوحيد الذي جعلنى عاقلا طوال هذه الفترة هو حبى للتريكو والكروشيه وكل شىء متصل بالحياكة، لذلك أود أن أقول شكرا لجميع متابعيى هنا على متابعتهم. ليس هذا فقط، لقد أرحت ميداليتى قليلاً لمنع خدشها».