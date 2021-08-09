بعد وفاة دلال عبدالعزيز.. علي ربيع يحتفل بزفافه في «سرية تامة»

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رغم حالة الحزن التي يعيشها الوسط الفني لرحيل الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، احتفل نجم مسرح مصر على ربيع بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

وكشف برنامج «et بالعربي» أن الفنان على ربيع أتم زفافه على فتاة تدعى سلسبيل محمد، منذ قليل، وأنه شدد على جميع الحضور بعدم الإفصاح عن أي تفاصيل أو نشر أي صور كي لا تتوجه له الانتقادات، خاصة وأنه لم يمر أكثر من يوم على وفاة دلال عبدالعزيز والذي جمعه بها عمل سابق «صد رد».

كان الفنان على ربيع نعى الفنانة دلال عبدالعزيز، بنشر صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «البقاء لله ربنا يرحمها ويصبر أهلها».