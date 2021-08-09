«برشم» و«تامبيرى».. ذهبية أوليمبية تروى حكاية بطلين

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الألعاب الأوليمبية الصيفية، واحدة من أكثر الأحداث الرياضية التي ينتظرها العالم كل 4 أعوام، ليس لأنها تجمع ممثلى الدول تحت سقف واحد فحسب، ولكن لأنها لا تخلو أيضًا من المفاجآت. واحدة من هذه المفاجآت الفريدة والخاصة جدا، عندما صعد المتسابق القطرى، معتز برشم، ومنافسه الإيطالى جانماركو تامبيرى، إلى الدور النهائى في الوثب العالى في دورة ألعاب طوكيو 2020.

جاءت اللحظة الفاصلة بالاحتكام إلى وثبة أخيرة لتحديد الفائز بالميدالية الذهبية، لكن المتسابقين قررا بدلا من ذلك تقاسم الميدالية، ولعدة أسباب أصبح هذا التتويج استثنائيا بكل المقاييس. انبهر الجميع بقرار المتنافسين القطرى والإيطالى، وقدرتهما على تحقيق شىء عظيم دون تغليب التنافس الشرس وإعطائه الأولوية دائما على ما عداه من اعتبارات، وهو ما ظهر جليا عندما وقفا معا على منصة التتويج. برشم وتامبيرى كانا يعرفان بعضهما البعض بفعل منافسات الوثب العالى، وأصبحا صديقين يتبادلان الدعم فيما بينهما في المواقف الصعبة، مع العلم بأنهما تعرضا للعديد من إصابات الكاحل.

معتز عيسى برشم، رياضى قطرى، فاز بالميدالية الذهبية في أكثر من مناسبة منذ عام 2010، وفى العام 2018 عانى من إصابة بالغة في الكاحل أجبرته على التوقف من أجل الراحة، ليصمم بعد ذلك على العودة من جديد وتعزيز انتصاراته.

جانماركو تامبيرى، رياضى إيطالى، واجه المصير نفسه الذي لاقاه زميله عيسى برشم، وفى العام 2016 أصبح بطل الوثب العالى في إيطاليا، وفى العام نفسه نظمت دورة الألعاب الأوليمبية «ريو 2016»، لكنه لم يشارك بفعل الإصابة. تامبيرى معروف أيضا بعادة مثيرة، إذ اعتاد أن يظهر في بعض المسابقات الكبرى مع حلق نصف لحيته فقط، وهى العادة التي كانت تترك جمهوره في حيرة دون معرفة السبب وراء ذلك التصرف الغريب. في دورة طوكيو 2020، نجح برشم وتامبيرى في اجتياز وثبة الـ2.37 متر، ثم حاولا ترقية الوثبة إلى 2.39 متر، لكن محاولاتهما الثلاث باءت جميعها بالفشل، ومنذ تساويهما في وثبة 237، لم ينجح أحدهما في كسر رقم الآخر. ناقش البطلان المسألة مع المسؤولين، ولم يستغرق الأمر كثيرا من الوقت قبل أن يقررا تقاسم الميدالية الذهبية، وهذه هي المرة الأولى لتقاسم ميدالية ذهبية بين متنافسين اثنين منذ دورة الألعاب الأوليمبية ستوكهولم 1912.