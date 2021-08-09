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كشفت الممرضة ضحية الاغتصاب في حلوان تفاصيل التعدي عليها جنسيا وتصويرها عارية على يد شابين من جيرانها، وقالت: «يوم الحادث طرق شاب من أولاد الجيران باب شقتي وأخبرني أن شقيقه مريض جدا ومحتاج يأخذ حقنة بسرعة، فتحركت معه لإنقاذ شقيقه كما يدعي ففوجئت بأنه كمين لتعدي عليا جنسيا».

وأضافت المجني عليها أمام جهات التحقيق: «دخلت الشقة وسألت عن الحقنة وتم الإشارة إلى مكان غرفة المريض، وعندما دخلت فوجئت بالشاب يضع السكين على رقبتي والأخر بدأ يجردني من ملابسي، وتمكن الاثنان من اغتصابي تحت تهديد السلاح».

وقالت المتهمة: «لم يرحما دموعي طوال الـ 3 ساعات، تم التعدي عليّ جنسيا وتصويري عارية، وقالوا لي: لو بلغتي الشرطة صورك هتكون على صفحات الفيسبوك ومواقع الإنترنت، وارتديت ملابسي بسرعة وغادرت الشقة إلى قسم شرطة حلوان».

واستمعت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان إلى أقوال المجني عليها بعد البلاغ الذي تقدمت به واتهمت شابين بالتعدي عليها جنسيا وتصويرها عارية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة الاغتصاب تحت تهديد السلاح.

الاغتصاب الزوجى - صورة أرشيفية

وعثرت الأجهزة الأمنية على 3 مقاطع فيديو وصور عارية للممرضة على هاتف المتهمين يوثق واقعة الاغتصاب وقال أحدهما: «إحنا نعرف الممرضة فهي جارتنا جميلة جدا فاتفقت مع صديقي على استدراجها إلى شقتي بحجة إني مريض ومحتاج حقنة للتعدي عليها جنسيا».

تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت ضباط قسم حلوان باستكمال التحريات في الواقعة.

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