صدمة جديدة فى «ريال مدريد» بسبب تعثر التعاقد مع «كيليان مبابى»

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رفض مسؤولو نادى باريس سان جيرمان الفرنسى رحيل الدولى الفرنسى كيليان مبابى، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف نادى ريال مدريد الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «ماركا»، الإسبانية، أنه رغم محاولات باريس سان جيرمان للتعاقد مع النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى الذى رحل عن برشلونة إلا أن موقفه من التمسك بمبابى يظل كما هو، حيث يتمسك باستمراره مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان يرفض رحيل مبابى هذا الصيف، متمسكًا بفرص تجديد عقده خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أنه حتى فى حالة التعاقد مع ميسى، سيظل مبابى لاعبًا فى صفوف باريس سان جيرمان، وهو ما مثل صدمة كبيرة لريال مدريد، الذى اعتقد أن رحيل البرغوث الأرجنتينى إلى حديقة الأمراء سيخدم مصالحه.

يُذكر أن النادى الباريسى اقترب من حسم التعاقد مع ميسى، فى صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن النادى الكتالونى.