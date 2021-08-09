وحدات «سكن لكل المصريين 2».. موعد طرحها وأهم الشروط وموقف أصحاب القروض

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قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقارى، أنه تم فتح باب الحجز هذا الأسبوع حتى يوم 14 أغسطس 2021 في سكن لكل المصريين 2 لمحدودى ومتوسطى الدخل لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك منعا للتزاحم،على أن يكون الحجز لكل المصريين بداية من الأحد المقبل 15 أغسطس حتى 9 سبتمبر 2021 بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت مى عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، أن مبادرة التمويل العقارى الجديدة، سكن لكل المصريين 2 لمحدودى ومتوسطى الدخل، قائمة على فائدة 3% متناقصة وفترة سداد تصل إلى 30 عاما، مشيرة إلى أن كراسة الشروط متوفرة ويتم شراؤها من جميع مكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهوية وسعر الكراسة 125 جنيه.



وبالنسبة للشروط، قالت: «أن المبادرة لها محورين شق خاص بمحدودي الدخل حيث يكون دخله 6000 جنيه للأسرة و4500 جنيه للأعزب وشق خاص بمتوسطي الدخل حيث يكون دخله 14 ألف جنيه للأسرة و10000 جنيه للأعزب، وهناك عدد كبير من الوحدات في عدد كبير من المحافظات وفي المدن الجديدة سواءا حاهزة للتسليم أو تحت التسليم بعد 3 سنوات حيث سيدفع العميل أقساط ربع سنوية حتى نهاية الـ 3 سنواتثم يستلمها وينهي اجراءات التمويل العقاري حتى 30 عاما بفائدة 3%

وبالنسبة لمن يسدد قروض، قالت: «لاتوجد مشكلة ولكن المهم أن لايكون قرض مدعوم وأن يكون أقساطه لا تتجاوز 40% من دخله وهو شرط البنك المركزي، وفي حالة كانت اقساطه مثلا 10% من دخله فيمكن أن يتقدم وتكون أقساطه حتى 30% من دخله وهنا سوف يدفع مقدم أعلي حيث أنه لا يمكن أن تزيد الاقساط اجمالا عن 40% وفقا لشروط البنك المركزي.