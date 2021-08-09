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أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه سيتم إطلاق أسماء فريال أشرف -الفائزة بالميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020- وزملائها على بعض المحاور والكباري، وأنه سيتم تقديم كل الدعم للأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن فريال أشرف- الفائزة بالميدالية الذهبية في الكاراتية بأولمبياد طوكيو 2020- رفعت اسم مصر وكتبت التاريخ لبلادها.

وقال الرئيس السيسي- في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية- إنه سيتم إطلاق أسماء فريال وزملائها على بعض المحاور والكباري، وأنه سيتم تقديم كل الدعم للأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر.

وأهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي أسرة البطلة الأوليمبية فريال أشرف (والدها ووالدتها) رحلة حج.

وكشف الرئيس عن أنه كان يمارس رياضة الكاراتية منذ عام 1970.. مبينا في الوقت ذاته أن هذه الرياضة هي المفضلة بالنسبة له.

وأكد الرئيس أن الدولة ستولي اهتماما بهذه الرياضة وغيرها من الألعاب، وذلك تقديرا للإنجاز المصري الأوليمبي بتحقيق 6 ميداليات.

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى البطلة فريال قائلا «شرفتينا ورفعتي راسنا كلنا تحيا مصر بيكم».

كما وجه الرئيس السيسي التحية لكل الأسر المصرية التي تعمل على صقل مواهب أبنائها.

وأكد الرئيس السيسي أن فريال صورة مشرفة لكل فتاة في عمرها، وأوصلت صورة أن هناك قدرة لوقوف المصريين على أعلى مستوى في تنظيم رياضي عالمي.

من جانبها طالبت والدة البطلة الأولمبية فريال بتقديم مساعدة لمبادرة حياة كريمة، وفي هذا الإطار قال الرئيس السيسي ردا عليها «إن هذا يعد كرما منها ولكن الأمور في مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري تسير بشكل جيد».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تم عمل برنامج خلال السنوات الست الماضية لرفع كفاءة مراكز الشباب، مبينا أنه تم رفع كفاءة أكثر من 4 آلاف مركز.

وأضاف الرئيس السيسي أن مشروع صناعة «بطل» يجب على الجميع العمل عليه من جانب الدولة والإعلام والأسرة والمدرسة.

وتابع الرئيس السيسي «عندما تعمل المنظومة مع بعضها في النهاية نجد أكثر من شاب وشابة يحققوا نجاحات.. ونحقق ميداليات»، مشددا على «ضرورة الاهتمام بالرياضة، لأن الرياضة حياة».