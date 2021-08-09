مصرع عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال في طوخ

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لقي عامل مصرعه في مشاجرة مع جاره بقرية الدير بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال.

ألقي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم وانتداب الطب الشرعي لمناظرة جثة المجني عليه والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغا من مركز شرطة طوخ بوصول حثة المجني عليه «أحمد ز ل»، ٢٦ سنة، عامل.

بالفحص تببن أن وراء الوقعة حلاق يدعي «محمد ا ع» 30 سنة، وأن المتهم والمجني عليه يقيمان في شارع الصهاريج بالدير مركز طوخ وحدثت مشاجرة بين أطفال الجيران وتدخل المجني عليه لفضها فنشبت مشاجرة ببن الطرفين انتهت بقتل المتهم للمجني عليه بمساعدة ٢ آخرين تم ضبطهما.

تم نقل الجثة للمشرحة والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لجثة المتهم.