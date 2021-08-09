بعد جنازة دلال عبدالعزيز.. رمضان عبدالمعز للمصورين: «اتقوا الله.. الميت له حرمة»

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علق الشيخ رمضان عبدالمعز، على ما يحدث من المصورين في بعض الجنازات، خاصة بعدما حدث في جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز.

قال عبدالمعز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، إن الجميع شاهد الكثير من الأمور التي لا ترضي الله ورسوله في هذا الجدل، متابعًا أنه في الجنازة لابد من الصمت حتى من يقول «وحدوه» يُطلب منه الصمت، وليس التصوير أو حتى الذكر بصوت عالي لأن غير ذلك لا يرضي الله.

وجه رسالة إلى المصورين والصحفيين: «اتقوا الله، الميت له حرمة والمشهد عظيم، ويقول رسول الله إن العين لتدمع وأن القلب ليحزن، ودول في حالة صمت وعايزين يودعوا المتوفين ولابد من الصمت عند هذا الأمر».

شدد على أن المشهد في جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز كان مؤثرًا، موضحًا أنه قابل الفنانة الراحلة وهي قارئة للقرآن وجابرة للخواطر كما التقى بها في الحرم المكي، ووجدها سيدة كريمة ومضيافة وخلوقة و«بنت بلد»، مؤكدًا أنه لهذا وقف عند قبرها وطلب من الله تعالى لها الشفاعة والشهادة لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من علم المسلمين ذلك، حيث يجب على كل مسلم أن يقول شهادته في الآخرين.