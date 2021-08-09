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بعد بكاء ميسي.. هجوم ضمني من رئيس التخطيط بالأهلي على رمضان صبحي ()

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بعد بكاء ميسي.. هجوم ضمني من رئيس التخطيط بالأهلي على رمضان صبحي (فيديو) بعد بكاء ميسي.. هجوم ضمني من رئيس التخطيط بالأهلي على رمضان صبحي ()

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هاجم محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، ليونيل ميسي خلال مؤتمر الوداع الذي عقد صباح أمس، وبكى خلاله الأسطورة الأرجنتينة لرحيله عن ناديه الإسباني الذي قضى بداخله نحو 15 عاما داخل جدران قلعة الكامب نو.

وخلال تغريدته على صفحته بموقع تويتر، هاجم محسن صالح، رمضان صبحي بشكل خفي خاصة بعد قوله في آخر تغريدته، «لست وحدك يا ليونيل انت احتميت باللوائح وغيرك تستر بالطموح». ونوه محسن صالح، لكلمة رمضان صبحي إلى كلمة الذي ألقاها خلال مؤتمر تقديمه بناديه الحالي بيراميدز، وقال: سبب انتقاله لصفوف بيراميدز ليس الأموال ولكن لتحقيق الطموح.

وجاء كلمة محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الذي هاجم فيها ميسي ورمضان صبحي معا: «دموع التماسيح هي المشاعر الكاذبة إدعاء المنافق البكاء على حزن وهو في الحقيقة عكس ذلك.لماذا البكاء يا ميسي وكان بيدك الاستمرار والتنازل عن جزء من راتبك وجعل التعاقد متمشيا مع موارد النادي وقانونيا..انه الطمع..لست وحدك يا ليونيل انت احتميت باللوائح وغيرك تستر بالطموح».

المصرى اليوم

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