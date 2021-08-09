سد النهضة .. فريق التفاوض السوداني يعيد النظر في مواقفه قبل الملء الثالث

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أعلن مسؤلون في فريق التفاوض السوداني إعادة النظر في مواقفهم حول سد النهضة بعد «المعلومات المضللة» التي قدمتها إثيوبيا بشأن الملء الثاني، وأكدوا اتخاذ الاحتياطات للملء الثالث للسد العام المقبل مبكراً، وفقا لصحيفة «سودان تربيون».

وأبلغت أديس أبابا الخرطوم بصورة رسمية في 5 يوليو الماضي عن خطتها للملء الثاني لبحيرة سد النهضة، وقالت إنها ستعبئ 13.5 مليار متر مكعب من المياه في الفترة من يوليو حتى منتصف أغسطس.

وفي 19 يوليو 2021، قالت إثيوبيا إنها فرغت في الملء الثاني، لكن خبراء في وزارة الري السودانية أكدوا أنه تم بواقع 4 مليارات متر مكعب وليس 13.5 كما أعلنت أديس أبابا.

وأبلغ مسؤولون في وزارة الري صحفيين في الخرطوم بأن «فريق التفاوض يعمل على مراجعه مواقفه، نتيجة الآثار السلبية لعدم تبادل المعلومات والمعلومات المضللة».

وأشاروا إلى أن المعلومات التي قُدمت إلى الخرطوم في 5 يوليو «لو تم الأخذ بها لحدثت خسائر ضخمة ولبات الوضع سيئاً».

واتخذ السودان تحوطات في طريقة عمل السدود تحسبًا لمخاطر الملء الثاني، والتي من بينها إبقاء مليار متر مكعب من المياه في بحيرة خزان الروصيرص.

وفي يوليو 2020، خرجت محطات مياه الشرب في ولاية الخرطوم عن الخدمة لمدة أسبوع بسبب الملء الأول غير المعلن لسد النهضة.

وتخطط إثيوبيا أن يكون الملء الثالث في موسم الأمطار المقبل في حدود 10.5 مليار متر مكعب من المياه.