جمعهما الحب والفن والمرض.. فنانة تقدم لوحة بـ100 قطعة حلوى لـ«دلال وسمير»

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قدمت الفنانة داليا حسني الملقبة برسامة المشاهير لوحة للنجمين الراحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم مكونة من الحلوى، وأشارت داليا إلى أنها استعانت بـ100 قطعة حلوى لتقديم رسمها تقديرا للنجمين الراحلين وحبا لهما.

وعبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك نشرت داليا حسني رسمتها باستخدام قطع الحلوى وكتبت: «رسمتي للوحة الشيكولاتة لدلال وسمير غانم، لوحة فيها أكتر من ١٠٠ قطعة حلوي، اللوحة حجمها كبير بس مَش ظاهرة في التصوير وفيها مجهود كبير».

وتابعت: «جمعهما الحب والفن والمرض ولحقت بك إلى الدار الآخرة، ربنا يرحمهم».

وشيع أمس جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز من مسجد المشير إلى مقابر العائلة بالوفاء والأمل وسط حضور كبير من زملاء ومحبي وأقارب الراحلة.

وتوفت الفنانة دلال عبدالعزيز السبت عن 61 عاما إثر إصابتها بتليف كأحد مضاعفات فيروس كورونا الذي كانت قد أصيبت به في إبريل الماضي..وتوفي الفنان سمير غانم في 20 مايو الماضي بعد قضائه مايقرب من شهر بالعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.