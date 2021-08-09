أحمد كشري: كنا الأفضل أمام أسوان.. ونخوض جميع مبارياتنا من أجل الفوز والبقاء

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قال أحمد كشري، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، إنه غير راضِ عن التعادل الذي حققه فريقه أمام أسوان، بهدفين لمثلهما، خاصة في ظل الموقف الصعب الذي يعاني منه الفريق بالتواجد بمنطقة الهبوط بالدوري.

وأضاف كشري، في تصريحات تليفزيونية، أن فريقه كان الأفضل وتسيد طوال دقائق المباراة، إلا أن التوفيق لم يحالفه، موضحًا أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء، إلا أن الحكم رفض العودة لتقنية الفيديو.

وأشار مدرب الإنتاج الحربي، إلى أنه على الرغم من خبرات لاعبيه في خط الدفاع، إلا أن الضغوط الذين يتعرضون لها تكلفهم الأخطاء، مشددًا أن فريقه أهدر العديد من الأهداف المحققة، والتوفيق غاب عنه، ليسقط في فخ التعادل.

واختتم تصريحاته «موقف الإنتاج الحربي صعب منذ أن توليت المهمة والفريق يمتلك 10 نقاط فقط من الدور الأول بالكامل، ولكن قدمنا مباريات جيدة في الفترة الأخيرة، إلا أن النتائج ما زالت ليست في صالح الفريق، وسنقاتل حتى آخر لحظة تمسكًا بالأمل الضعيف».