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البابا تواضروس يشهد تخرج 5 دفعات من معهد المشورة في المعادي

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البابا تواضروس يشهد تخرج 5 دفعات من معهد المشورة في المعادي البابا تواضروس يشهد تخرج 5 دفعات من معهد المشورة في المعادي

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شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، الأحد، احتفال إيبارشية المعادي بتخريج 5 فئات من معهد المشورة القبطي الأرثوذكسي بالمعادي.

ومنح قداسته شهادات التخرج، لخريجي الدفعات الخمس وذلك في نهاية الحفل الذي احتضنه مسرح الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وحضره نيافة الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

والفئات المتخرجة هي:

١- الدفعة الرابعة لدورة إعداد المشير الأرثوذكسي، التي يؤهل خريجيها للقيام بجلسات المشورة، وذلك بعد أن أتم الدارسون (ويبلغ عددهم ٢٤) الدراسة لمدة ٦ سنوات.

٢- الدفعة الثانية لدورة إعداد المحاضر المشوري، التي تؤهل خريجيها لإلقاء المحاضرات المختلفة في مجال المشورة، بعد إتمام الدارسين (البالغ عددهم ٢٦) مدة ٦ سنوات من الدراسة.

٣- دفعة جديدة مكونة من ١١٨ دارسًا لمعهد المشورة وذلك بعد ٤ سنوات من الدراسة.

٤- ١٠١ من الآباء الكهنة على مستوي العالم اجتازوا دورة عبر الإنترنت بعنوان «متاعب النفس وامراض الشخصية» حضر الاحتفال ٣١ منهم (وهم الموجودون في ).

٥- ١٠٦ من زوجات الآباء الكهنة على مستوي العالم اجتزن دورة عبر الإنترنت بعنوان دعم «زوجة الأب الكاهن لزوجها»، حيث اشتركت فيه ١٠٦ من زوجات الكهنة حول العالم حضرت منهن ٣٤.

المصرى اليوم

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