خطيب «نجلاء» ضحية الغدر يهاجم صديقتها المتهمة: «ليه يا نور.. تقولك إلحقيني تكملي عليها»

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بعد إعلان الأجهزة الأمنية تفاصيل مقتل «نجلاء» المعروفة إعلاميا بـ«ضحية الغدر»، على يد صديقتها واثنين من أقاربها بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تحولت صفحة صديقتها المتهمة بقتلها إلى ساحة للانتقام منها والدعاء عليها بعد أن غدرت بصديقة عمرها.

فشلت فى تخدير سكرتيرة العيادة لسرقتها فقتلتها.. كاميرات المراقبة توثق غدر الصديقة (القصة كاملة)

وفي الوقت نفسه سيطرت حالة من الحزن على صفحة «محمود» خطيب نجلاء الضحية، التي تعمل سكرتيرة في عيادة طبيب رمد بكفر الدوار، وقال إن الواقعة مرت عليه «كحلم مخيف واستيقظ منه ليكتشف أنه حقيقة»، وكتب الشاب على صفحته بموقع الفيس بوك: «أسوأ يوم ينامه الإنسان هو أول يوم بعد وفاة شخص بيحبه لم يغمض عينيه بعد يوم مليان بالتعب والإرهاق ومن الحزن والعياط».

خطيب نجلاء ضحية غدر الاصحاب في كفر الدوار

وتحدث خطيب نجلاء عن تفاصيل علاقة خطيبته بصديقتها نورهان المتهمة بقتلها بمساعدة شابين من أقاربها بقوله: «لييييه يا نور نفسي أعرف ليه.. دي كانت بتلبسك هدومها وبتاكل معاكي في طبق واحد يا نورهان.. بقي تقولك الحقيني وتكملي عليها ليه حرمتينا من براءتها ربنا ينتقم منك أشد انتقام يا رب».

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كانت أجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت بلاغا من أمن مول بمنطقة كفر الدوار بالعثور على جثة فتاة مقتولة، وبالفحص تبين أنها «نجلاء» 25 سنة تعمل سكرتيرة في عيادة طبيب، تم تشكيل فريق بحث، وعثرت على مقطع فيديو مدته 130 ثانية من إحدى كاميرات المراقبة داخل المول، كشف المتهمين بقتل «نجلاء»، ووثق لحظة تنفيذ الجريمة.

فشلت فى تخدير سكرتيرة العيادة لسرقتها فقتلتها.. كاميرات المراقبة توثق غدر الصديقة (القصة كاملة)

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم عرضهم على النيابة العامة وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واقتادت الأجهزة الأمنية المتهمين إلى عيادة طبيب العيون مسرح الجريمة وقاموا بتمثيل الواقعة في حضور ممثل النيابة العامة.

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وشرحت «نورهان» تفاصيل الجريمة أمام النيابة العامة في التحقيقات التي استمرت أكثر من 8 ساعات، وقالت إنها اتفقت مع أحد أقاربها ويدعي «محمد» وصديقه «أحمد» على سرقة إيراد العيادة التي تعمل فيها صديقتها «نجلاء» واعترفت بأنها وضعت المخدر لها في العصير وذهبت إليها.

وأضافت نورهان أن صديقتها نجلاء استقبلتها بالأحضان وأنها قدمت لها العصير المخدر، ولكنها تأخرت في شربه فقامت باستدعاء قريبها وصديقه برسالة على واتس أب، ثم قاموا بضربها وعندما حاولت الاستغاثة كتموا أنفاسها حتى سقطت جثة على الأرض، بحسب أقوال المتهمة في التحقيقات، مشيرة إلى أنهم بعد ارتكاب الجريمة سرقوا إيراد العيادة وهاتفها المحمول وغادروا المكان في هدوء.

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