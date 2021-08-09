أخبار عاجلة

نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح: أنا الرئيس المؤقت للبلاد -
وزيرة فرنسية: المشكلة الأساسية في إجلاء الناس من كابول هي الوصول للمطار -
العثور على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية أمريكية تحركت من أفغانستان -
بايدن: مواجهة الانتقادات أفضل من تمرير قرار الانسحاب من أفغانستان للرئيس المقبل -
اليمن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بـ كورونا خلال موجة تفشي ثالثة -
وزير الخارجية القطري يبحث مع وفد من حركة «طالبان» آخر التطورات الأمنية والسياسية -
«التهرب الجمركي» بالأقصر تحرر 509 محضر ضبط لبضائع متنوعة -
تحرير 6 محاضر صحية وإعدام 57 كيلو من الأطعمة الفاسدة في العريش -
رئيس جامعة العريش يتابع حملة التطعيم ضد كورونا -
«طالبان»: دخلنا العاصمة كابول بسبب الفراغ الأمني والفوضى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خطيب «نجلاء» ضحية الغدر يهاجم صديقتها المتهمة: «ليه يا نور.. تقولك إلحقيني تكملي عليها»

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد إعلان الأجهزة الأمنية تفاصيل مقتل «نجلاء» المعروفة إعلاميا بـ«ضحية الغدر»، على يد صديقتها واثنين من أقاربها بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تحولت صفحة صديقتها المتهمة بقتلها إلى ساحة للانتقام منها والدعاء عليها بعد أن غدرت بصديقة عمرها.

فشلت فى تخدير سكرتيرة العيادة لسرقتها فقتلتها.. كاميرات المراقبة توثق غدر الصديقة (القصة كاملة)

وفي الوقت نفسه سيطرت حالة من الحزن على صفحة «محمود» خطيب نجلاء الضحية، التي تعمل سكرتيرة في عيادة طبيب رمد بكفر الدوار، وقال إن الواقعة مرت عليه «كحلم مخيف واستيقظ منه ليكتشف أنه حقيقة»، وكتب الشاب على صفحته بموقع الفيس بوك: «أسوأ يوم ينامه الإنسان هو أول يوم بعد وفاة شخص بيحبه لم يغمض عينيه بعد يوم مليان بالتعب والإرهاق ومن الحزن والعياط».

خطيب نجلاء ضحية غدر الاصحاب في كفر الدوار

وتحدث خطيب نجلاء عن تفاصيل علاقة خطيبته بصديقتها نورهان المتهمة بقتلها بمساعدة شابين من أقاربها بقوله: «لييييه يا نور نفسي أعرف ليه.. دي كانت بتلبسك هدومها وبتاكل معاكي في طبق واحد يا نورهان.. بقي تقولك الحقيني وتكملي عليها ليه حرمتينا من براءتها ربنا ينتقم منك أشد انتقام يا رب».

وأقرأ أيضا: صديقة شهيدة الغدر تكشف سرّ قتلها.. عرفت «نورهان» من خلال الإنترنت

كانت أجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت بلاغا من أمن مول بمنطقة كفر الدوار بالعثور على جثة فتاة مقتولة، وبالفحص تبين أنها «نجلاء» 25 سنة تعمل سكرتيرة في عيادة طبيب، تم تشكيل فريق بحث، وعثرت على مقطع فيديو مدته 130 ثانية من إحدى كاميرات المراقبة داخل المول، كشف المتهمين بقتل «نجلاء»، ووثق لحظة تنفيذ الجريمة.

فشلت فى تخدير سكرتيرة العيادة لسرقتها فقتلتها.. كاميرات المراقبة توثق غدر الصديقة (القصة كاملة)

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم عرضهم على النيابة العامة وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واقتادت الأجهزة الأمنية المتهمين إلى عيادة طبيب العيون مسرح الجريمة وقاموا بتمثيل الواقعة في حضور ممثل النيابة العامة.

وأقرأ : قاتلة صديقتها في البحيرة تكشف اللحظات الأخيرة في حياتها: نظرت لي وقالت «حرام عليكي يا نور»

وشرحت «نورهان» تفاصيل الجريمة أمام النيابة العامة في التحقيقات التي استمرت أكثر من 8 ساعات، وقالت إنها اتفقت مع أحد أقاربها ويدعي «محمد» وصديقه «أحمد» على سرقة إيراد العيادة التي تعمل فيها صديقتها «نجلاء» واعترفت بأنها وضعت المخدر لها في العصير وذهبت إليها.

وأضافت نورهان أن صديقتها نجلاء استقبلتها بالأحضان وأنها قدمت لها العصير المخدر، ولكنها تأخرت في شربه فقامت باستدعاء قريبها وصديقه برسالة على واتس أب، ثم قاموا بضربها وعندما حاولت الاستغاثة كتموا أنفاسها حتى سقطت جثة على الأرض، بحسب أقوال المتهمة في التحقيقات، مشيرة إلى أنهم بعد ارتكاب الجريمة سرقوا إيراد العيادة وهاتفها المحمول وغادروا المكان في هدوء.

وأقرأ: مقطع فيديو 130 ثانية وثق جريمة قتل «نورهان» صديقتها في عيادة طبيب العيون بالبحيرة

والدة نجلاء شهيدة الغدر عن المتهمة: أكلت عيش وملح في بيتنا وغدرت بيها

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور)

حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور)

الثاني مكرر علمى علوم: اتخضيت لما شفت صورتي بين الأوائل (فيديو)

الثاني مكرر علمى علوم: اتخضيت لما شفت صورتي بين الأوائل (فيديو)

الرابع مكرر علمي رياضة من الإسكندرية: قعدت ربع ساعة مش عارف بقول إيه (فيديو)

الرابع مكرر علمي رياضة من الإسكندرية: قعدت ربع ساعة مش عارف بقول إيه (فيديو)

أول تعليق من طالبان على سقوط الأفغان من الطائرات الأمريكية هربًا منهم (فيديو)

أول تعليق من طالبان على سقوط الأفغان من الطائرات الأمريكية هربًا منهم (فيديو)