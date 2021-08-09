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أحمد موسى: شهادة محمد حسان «عبوة ناسفة انفجرت في وجه الإخوان»

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أحمد موسى: شهادة محمد حسان «عبوة ناسفة انفجرت في وجه الإخوان» أحمد موسى: شهادة محمد حسان «عبوة ناسفة انفجرت في وجه الإخوان»

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن شهادة الشيخ محمد حسان، بمثابة عبوة ناسفة فُجرت في وجه جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «رغم أن شهادة حسان ناقصة، إلا أن الإخوان مش عارفين يناموا».

ووجه موسى الشكر إلى هيئة محكمة قضية «داعش إمبابة»، قائلا: «خالص التقدير والاحترام على المحاكمة والإعداد القوي المميز».

ووجه موسى رسالة إلى المواطنين قائلا: «بالطبع هناك من خُدع بالشعارات، وأكيد بعد شهادة الشيخ محمد حسان اللي مش فاهم عرف إيه الحكاية».

وأشار إلى أن شهادة حسان تؤكد أن «هناك من استخدام الدين لصالح الجماعة الإخوان الإرهابية».

وتابع: «محمد حسان أكد أن الإخوان وكل الجماعات الإرهابية خوارج».

المصرى اليوم

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