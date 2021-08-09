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التعاون يحسم صفقة حسن العمري لثلاث سنوات

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التعاون يحسم صفقة حسن العمري لثلاث سنوات التعاون يحسم صفقة حسن العمري لثلاث سنوات

التعاون يحسم صفقة حسن العمري لثلاث سنوات

أعلن نادي التعاون برئاسة علي الشايعي إتمام التعاقد مع المهاجم حسن العمري لمدة ثلاثة مواسم مع أفضلية التمديد لموسم إضافي قادماً من القادسية.

وقال النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر":" أنهت إدارة النادي رسمياً إجراءات ضم لاعب نادي “القادسية” حسن العمري ليمثل التعاون بعقد يمتد لـ 3 مواسم مع أفضلية التمديد لموسم إضافي ".

وتفوق التعاون على كبار أندية المملكة التي كانت تسعى للتوقيع مع العُمري، في السوق الصيفية الحالية.

ويعتبر حسن العمري (27 عاماً) من المهاجمين البارزين الموسم الماضي رفقة القادسية، حيث سجّل 12 هدفاً وصنع 5 آخرين في 27 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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