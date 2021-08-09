أخبار عاجلة

نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح: أنا الرئيس المؤقت للبلاد -
وزيرة فرنسية: المشكلة الأساسية في إجلاء الناس من كابول هي الوصول للمطار -
العثور على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية أمريكية تحركت من أفغانستان -
بايدن: مواجهة الانتقادات أفضل من تمرير قرار الانسحاب من أفغانستان للرئيس المقبل -
اليمن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بـ كورونا خلال موجة تفشي ثالثة -
وزير الخارجية القطري يبحث مع وفد من حركة «طالبان» آخر التطورات الأمنية والسياسية -
«التهرب الجمركي» بالأقصر تحرر 509 محضر ضبط لبضائع متنوعة -
تحرير 6 محاضر صحية وإعدام 57 كيلو من الأطعمة الفاسدة في العريش -
رئيس جامعة العريش يتابع حملة التطعيم ضد كورونا -
«طالبان»: دخلنا العاصمة كابول بسبب الفراغ الأمني والفوضى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

: صناعة البطل مسؤولية الدولة والأسرة.. وأهل فريال «مش من كوكب تاني» ()

Print
السيسي: صناعة البطل مسؤولية الدولة والأسرة.. وأهل فريال «مش من كوكب تاني» (فيديو) : صناعة البطل مسؤولية الدولة والأسرة.. وأهل فريال «مش من كوكب تاني» ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح حرص الدولة على صناعة الأبطال الرياضيين، وأنها بذلت جهدا في هذا الاتجاه ولكنه ليس كافيا.

وقال الرئيس في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية: «كنا نقوم بإعداد مشاريع رياضية خلال الفترة الماضية، ومع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سوف يتم افتتاح المدينة الأولمبية، وهي تضم جميع الألعاب بداية من الرماية والاسكواش والتنس».

وأضاف الرئيس: «هناك مدينة أوليمبية أخرى أقل قليلا في برج العرب مع الاستاد الموجود حاليا والاستاد الصغير الذي قمنا ببنائه للألعاب الجماعية».

وتابع: «هل كل هذه الجهود كافية؟ أتصور لا نحن في بداية الطريق، والدا فريال أشرف عاشا معها من البداية، والتركيز على البطل الرياضي ليس من الدولة فقط ولكنها منظومة متكاملة مكونة من المجتمع والإعلام».

وعبر الرئيس عن سعادته باستضافة برنامج التاسعة للأبطال الأولمبيين وأسرهم، لافتا إلى أنها «أسر مصرية عادية وليست من كوكب آخر».

واختتم: «أسرة فريال أشرف أسرة مصرية وبيتها مثل أي بيت مصري، زي أسرتي أنا، ولكنهم استطاعوا بتشجيعهم لها وبدعواتهم وربنا بيجبر الخواطر».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور)

حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور)

الثاني مكرر علمى علوم: اتخضيت لما شفت صورتي بين الأوائل (فيديو)

الثاني مكرر علمى علوم: اتخضيت لما شفت صورتي بين الأوائل (فيديو)

الرابع مكرر علمي رياضة من الإسكندرية: قعدت ربع ساعة مش عارف بقول إيه (فيديو)

الرابع مكرر علمي رياضة من الإسكندرية: قعدت ربع ساعة مش عارف بقول إيه (فيديو)

أول تعليق من طالبان على سقوط الأفغان من الطائرات الأمريكية هربًا منهم (فيديو)

أول تعليق من طالبان على سقوط الأفغان من الطائرات الأمريكية هربًا منهم (فيديو)