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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على صناعة الأبطال الرياضيين، وأنها بذلت جهدا في هذا الاتجاه ولكنه ليس كافيا.

وقال الرئيس في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية: «كنا نقوم بإعداد مشاريع رياضية خلال الفترة الماضية، ومع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سوف يتم افتتاح المدينة الأولمبية، وهي تضم جميع الألعاب بداية من الرماية والاسكواش والتنس».

وأضاف الرئيس: «هناك مدينة أوليمبية أخرى أقل قليلا في برج العرب مع الاستاد الموجود حاليا والاستاد الصغير الذي قمنا ببنائه للألعاب الجماعية».

وتابع: «هل كل هذه الجهود كافية؟ أتصور لا نحن في بداية الطريق، والدا فريال أشرف عاشا معها من البداية، والتركيز على البطل الرياضي ليس من الدولة فقط ولكنها منظومة متكاملة مكونة من المجتمع والإعلام».

وعبر الرئيس عن سعادته باستضافة برنامج التاسعة للأبطال الأولمبيين وأسرهم، لافتا إلى أنها «أسر مصرية عادية وليست من كوكب آخر».

واختتم: «أسرة فريال أشرف أسرة مصرية وبيتها مثل أي بيت مصري، زي أسرتي أنا، ولكنهم استطاعوا بتشجيعهم لها وبدعواتهم وربنا بيجبر الخواطر».