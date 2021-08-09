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لـ فريال أشرف: «الكاراتيه من أمتع الألعاب ليّ شخصيًا.. ولعبتها من سنة 70» ()

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السيسي لـ فريال أشرف: «الكاراتيه من أمتع الألعاب ليّ شخصيًا.. ولعبتها من سنة 70» (فيديو) لـ فريال أشرف: «الكاراتيه من أمتع الألعاب ليّ شخصيًا.. ولعبتها من سنة 70» ()

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أجرى الرئيس الرئيس عبدالفتاح مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية، أثناء استضافته أسرة البطلة فريال أشرف، المتوجة بالميدالية الذهبية في بطولة الكاراتيه بدورة الألعاب الاولمبية طوكيو 2020.

وكشف الرئيس السيسي عن تفضيله لرياضة الكاراتيه، قائلًا للبطلة فريال أشرف: «اللعبة اللي أنتي بتلعبيها دي من أحب وأمتع الألعاب ليّ شخصيا، أنا لعبتها من سنة 1970، ومهتم بيها جدا، وأتمني لما ترجعي يبقى فيه اهتمام أكتر من كده بيها».

ووجه الرئيس السيسي التحية لوالد ووالدة فريال أشرف، قائلًا: «أنتتم أدخلتم علينا السعادة والفرحة، أشكركم وأشكر جهدكم، وطبعا واستأذنكم أقول بنتي فريال أنا أشكرها، ألف مبروك يا جميلة، حاجة تشرف وتفرح، مش على مستوى بس، على مستوى المنطفة العربية».

أضاف الرئيس السيسي: «اللعبة دي (الكاراتيه) بالمستوى ده والميدالية دي (الذهبية) كانت حديث الناس كلها في المنطقة العربية»، معلنا عن تنظيم رحلة حج لوالدة ووالد فريال أشرف، بالإضافة إلى البطلة الأولمبية، قائلًا: «لو أنتي معاهم يبقى أجمل من كده مفيش، والحاجة اللي أنتي عايزاها استأذنك إننا نجيبها».

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه وجه بإطلاق أسماء أبطال مصر الأولمبيين، وخاصة فريال أشرف، على المحاور المرورية الجديدة. وختم الرئيس: «أنتي شرفتبنا كلنا ورفعتي راسنا، وأنا بحد باشكرك وترجعي بالسلامة أنتي وزمايلك».

من جهتها، وجهت فريال أشرف الشكر للرئيس السيسي، وقالت: «تحيا مصر برئيسها وشعبها»، ليرد عليها الرئيس: «تحيا مصر بيكم».

المصرى اليوم

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