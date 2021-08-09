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يشكر فريال أشرف وأسرتها على الهواء.. ويعلن عن هديته ()

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السيسي يشكر فريال أشرف وأسرتها على الهواء.. ويعلن عن هديته (فيديو) يشكر فريال أشرف وأسرتها على الهواء.. ويعلن عن هديته ()

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أجرى الرئيس الرئيس عبدالفتاح مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، الذي كان يستضيف أسرة البطلة فريال أشرف، المتوجة بالميدالية الذهبية في بطولة الكاراتيه بدورة الألعاب الاولمبية طوكيو 2020.

ووجه الرئيس السيسي التحية لأسرة ووالد ووالدة فريال أشرف، قائلًا: «أنتتم أدخلتم علينا السعادة والفرحة، أشكركم وأشكر جهدكم، وطبعا واستأذنك أقول بنتي فريال أنا أشكرها، ألف مبروك يا جميلة، حاجة تشرف وتفرح، مش على مستوى بس، على مستوى المنطفة العربية».

أضاف الرئيس السيسي: «اللعبة دي بالمستوى ده والميدالية دي كانت حديث الناس كلها في المنطقة العربية»، معلنا عن تنظيم رحلة حج لوالدة ووالد فريال أشرف، بالإضافة إلى البطلة الأولمبية، قائلًا: «لو أنتي معاهم يبقى أجمل من كده مفيش، والحاجة اللي أنتي عايزاها استأذنك إننا نجيبها».

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه وجه بإطلاق أسماء أبطال مصر الأولمبيين، وخاصة فريال أشرف، على المحاور المرورية الجديدة.

وعن لعبة الكاراتيه، قال السيسي: «اللعبة اللي أنتي بتعلبيها دي من أحب وأمنتع اللعبات ليا شخصيا، أنا لعبتها من سنة 1970 وأنا مهتم بيها جدا، وأتمني لما ترجعي يبقى فيه اهتمام أكتر من كده بيها».

وختم الرئيس: «أنتي شرفتبنا كلنا ورفعتي راسنا، وأنا بحد باشكرك وترجعي بالسلامة أنتي وزمايلك».

من جهتها، وجهت فريال أشرف الشكر للرئيس السيسي، وقالت: «تحيا مصر برئيسها وشعبها»، ليرد عليها الرئيس: «تحيا مصر بيكم».

المصرى اليوم

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