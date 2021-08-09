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"مركز يمني": 101 ضحية بسبب ألغام الحوثي خلال النصف الأول من 2021

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"مركز يمني": 101 ضحية بسبب ألغام الحوثي خلال النصف الأول من 2021 "مركز يمني": 101 ضحية بسبب ألغام الحوثي خلال النصف الأول من 2021
قال إن بينهم 11 طفلاً وسبع نساء وخبيرًا.. وأصابت 57 مدنيًّا آخرين

أعلن "المركز اليمني للألغام" توثيق "سقوط 101 ضحية بسبب الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في عدد من محافظات البلاد خلال النصف الأول من 2021"، حسب " اليوم".

وتفصيلاً، قال المركز غير الحكومي في تقرير إن "الألغام أودت بحياة 44 مدنيًّا، بينهم 11 طفلاً وسبع نساء وخبير في نزع الألغام، فضلاً عن إصابة 57 مدنيًّا آخرين، بينهم 17 طفلاً وأربع نساء وعامل في نزع الألغام".

وأضاف بأن "معظم هؤلاء الضحايا سقطوا في بلدات ساحلية جنوب محافظة الحديدة على البحر الأحمر وغربي محافظة تعز وفي (خب والشعف) بمحافظة الجوف الحدودية مع ".

وتتناثر في مدن يمنية عدة آلاف من الألغام والقنابل، زرعتها أطراف الحرب التي اندلعت منذ مطلع عام 2015 في مناطق تشهد معارك مسلحة بين مقاتلي الحوثيين والقوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليًّا.

وحصدت هذه الألغام أرواح آلاف اليمنيين، وأصابت عشرات الآلاف، منهم إصاباتهم خطيرة، تتضمن بترًا للأعضاء.

وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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