«سننجح في وساطتنا».. تصريح جديد من الرئيس الجزائري بشأن «سد النهضة»

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قال رئيس الجزائر، عبدالمجيد تبون، إنه توجد مبادرة جزائرية 100% بخصوص «سد النهضة»، موضحا أن هناك تجاوب كبير من مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف الرئيس الجزائري، خلال لقائه الدوري مع الصحافة الجزائرية، الأحد: «وزير خارجيتنا لمس تقبلا كبيرا من الدول الثلاث بشأن المبادرة الجزائرية، ومتأكد أننا سننجح في وساطتنا بشأن سد النهضة»، وتابع: «طالبنا بعدم وصول الأشقاء بسبب نزاع سد النهضة إلى أمور ساخنة».

في سياق آخر، أوضح تبون: «رغم تراجع أسعار النفط والوضع الذي يشهده العالم إثر جائحة فيروس كورونا إلا أننا لم نلجأ للاستدانة».

وتابع: «الجزائر لم تذهب للاستدانة لأن اقتصادنا بدأ يتجاوب مع الوضعية ومع الأرقام»، مضيفا: «احتياطي الصرف بلغ 44 مليار دولار وهو يعرف منحى تصاعديا».