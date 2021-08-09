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الخولي: وبيراميدز طلبا التعاقد مع نجم المصري

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الخولي: الزمالك وبيراميدز طلبا التعاقد مع نجم المصري الخولي: وبيراميدز طلبا التعاقد مع نجم المصري

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أكد محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى البورسعيدى أنه تم الاتفاق مع على ماهر المدير الفنى للفريق لتجديد التعاقد لمدة موسم للاستمرار في قيادة الفريق الموسم المقبل .

وقال محمد الخولى، إنه يوجد مفاوضات من قبل مسئولى وبيراميدز للتعاقد مع كريم العراقى ولكن لا خطابات رسمية حتى الان .
وأشار محمد الخولى أن اللاعب عمر كمال عبدالواحد سوف يجدد تعاقدة مع المصرى البورسعيدى خلال ساعات .

يذكر أن المصري البورسعيدي حقق الفوز على المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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