علي أبو جريشة: لم نطلب حكام أجانب لمباراة الأهلي.. وسندعم الفريق بصفقات سوبر

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أكد على أبوجريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلبي، أن ناديه لم يطلب حكام أجانب، لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع النادي الأهلي.

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي الأربعاء المقبل، على استاد الٍإكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال على أبوجريشة، في تصريحات تلفزيونية :«لا أساس من الصحة لما تردد عن طلب النادي الإسماعيلي استقدام حكلم أجانب لمباراته مع الأهلي»، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن عارٍ من الصحة.

وأضاف :«مباراة الأهلي هي مثل مباراة الزمالك والمصري والاتحاد، كل المباريات لها قيمة واحدة عندنا».

وعن الصفقات التي سيتم تدعيم بها الفريق، قال :«بدأنا في الحديث مع بعض اللاعبين من أجل التعاقد معهم، خلال الميركاتو الصيفي»، مؤكدًا :«سيتم تدعيم الفريق بصفقات قوية، حتى لا يحدث ما حدث هذا الموسم».