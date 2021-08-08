السعودية : بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح للسفر إلى الخارج
مع رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين بداية من اليوم الإثنين إلى 2 مليون معتمر شهريًا، قال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة...
مكة المكرمة: فهد الإحيوي
29 ذو الحجة 1442 هـ
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انطلقت مبادرة اللافندر كفكرة لمهندس شاب من محافظة النماص بمنطقة عسير منذ عام، وبادرت محافظة البشائر إلى تطبيقها فعليًا لكون الضُرم...
أبها: غلا أبوشرارة
29 ذو الحجة 1442 هـ
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أعاد تمدد المد الرطوبي غزارة أمطار جازان اليومين الماضيين، والتي تبلغ ذروتها منذ 3 أسابيع ماضية، في وقت هطلت أمس أمطار غزيرة مصحوبة...
جازان : عبدالله سهل وجدة : يمن لقمان
29 ذو الحجة 1442 هـ
أنهت إدارة تعليم القريات استعداداتها لبداية عام دراسي جديد بميزانية تشغيلية تجاوزت 100 مليون ريال شملت إنشاء مبنى إدارة تعليم جديدة...
القريات: الوطن
29 ذو الحجة 1442 هـ