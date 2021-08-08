أخبار عاجلة

رئيس جامعة العريش يتابع حملة التطعيم ضد كورونا -
«طالبان»: دخلنا العاصمة كابول بسبب الفراغ الأمني والفوضى -
حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور) -
شيخ الأزهر يستقبل رئيس وزراء الصومال ويقرر زيادة عدد المنح وإرسال قافلة إغاثية -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
الثاني مكرر علمى علوم: اتخضيت لما شفت صورتي بين الأوائل (فيديو) -
باع قطعة أرض دون إعادة تسعيرها.. عقوبة تأديبية لمسئول بـ«التنمية الصناعية» -
محافظ قنا يكرم عامل نظافة لتفانيه وإخلاصه في العمل -
ميزة جديدة في «أندرويد 12».. التحكم في الهاتف بتعبيرات الوجه -
المخطوطة الوحيدة في العالم لـ"السخاوي" من نصيب مكتبة الملك عبدالعزيز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

: بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح للسفر إلى الخارج

Print

130 شركة ومؤسسة تستقبل مليوني معتمر شهريا

مع رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين بداية من اليوم الإثنين إلى 2 مليون معتمر شهريًا، قال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة...

a0f4e24774.jpg مكة المكرمة: فهد الإحيوي
faad0b124f.jpg29 ذو الحجة 1442 هـ
<iframe width=" />

البنفسجي يكسو جبال وسفوح السروات

انطلقت مبادرة اللافندر كفكرة لمهندس شاب من محافظة النماص بمنطقة عسير منذ عام، وبادرت محافظة البشائر إلى تطبيقها فعليًا لكون الضُرم...

icon-byline.pngأبها: غلا أبوشرارة
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ
<iframe width=" />

انقطاعات للطرق وانهيارات بأمطار جازان

أعاد تمدد المد الرطوبي غزارة أمطار جازان اليومين الماضيين، والتي تبلغ ذروتها منذ 3 أسابيع ماضية، في وقت هطلت أمس أمطار غزيرة مصحوبة...

icon-byline.pngجازان : عبدالله سهل وجدة : يمن لقمان
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

100 مليون ريال لتعليم القريات

أنهت إدارة تعليم القريات استعداداتها لبداية عام دراسي جديد بميزانية تشغيلية تجاوزت 100 مليون ريال شملت إنشاء مبنى إدارة تعليم جديدة...

icon-byline.pngالقريات: الوطن
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
السعودية تتصدر نقاط جائزة سيف ولي العهد

السعودية تتصدر نقاط جائزة سيف ولي العهد

السعودية تصدر صكوكا محلية بقيمة 3 مليارات دولار

السعودية تصدر صكوكا محلية بقيمة 3 مليارات دولار

رئيس الأركان يفتتح المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية في باكستان

رئيس الأركان يفتتح المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية في باكستان

"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية

"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية