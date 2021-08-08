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إستقالة في الجهاز الفني للإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

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إستقالة في الجهاز الفني للإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي إستقالة في الجهاز الفني للإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

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تقدم احمد صالح المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي باستقالته من منصبه، وذلك بعد الأزمة التي حدثت بينه وبين إيهاب جلال، المدير الفني للفريق.

وكان إيهاب جلال، قرر توقيع غرامة مالية على أحمد صالح، وذلك بعد دخول الأخير في مشادة كلامية مع عمر الوحش، لاعب خط وسط الفريق، عقب مباراة بيراميدز، وهو ما أثار غضب المدير الإداري ليتقدم باستقالته.

و وافقت اللجنة الفنية بالنادي الاسماعيلي بقيادة علي ابو جريشة و عماد سليمان على الاستقالة التي تقدم بها صالح، من منصبه.

يُذكر أن الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة الأهلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتز.

المصرى اليوم

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