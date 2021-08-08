المصري يفوز على المقاولون العرب بثلاثية

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تمكن فريق المصري البورسعيدي من الفوز على منافسه المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة 29 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تقدم المصري في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب محمد عبد اللطيف وسجل محمد حمدي هدف التعادل للضيوف عند الدقيقة 36، وتقدم أحمد رفعت مجدداً للنسر الأخضر في الدقيقة 61 وعزز زميله عمر كمال عبد الواحد النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز يواصل فريق المصري حفاظه على المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بعدما جمع 29 نقطة.