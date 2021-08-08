«الزراعة» تكشف عن طريقة حماية الماشية من مخاطر الإجهاد الحراري خلال موجات الحر

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أصدر معهد بحوث التناسليات الحيوانية، نشرة توعوية للمربيين على مستوى الجمهورية، لتجنب التاثيرات السلبية على الماشية نتيجة الاجهاد الحراري بسبب موجات الحرارة المرتفعة، وذلك في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوعية المزارعين والمربيين بالتعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، لتفادي اية خسائر او أضرار.

وقال الدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، في تصريحات صحفية الأحد ان للاجهاد الحراري والتغيرات المناخية تاثيرات سلبية على الماشية، والتي قد تؤثر على انتاجيتها في اللحوم والألبان، والحالة التناسلية لها.

وأضاف «هاني حسن»، أن هناك بعض الإرشادات البسيطة التي يمكن اتباعها لتقليل تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة على الحيوانات، والتي تتلخص في إمدادات مياه وفيرة للحيوانات، واستخدام رشاشات المياه في تبريد الماشية، وتوفير مظلات للحماية من الحرارة، لافتا الى أهمية المظلة بشكل خاص للحيوانات الصغيرة جدًا أو المسنة أو الحيوانات التي تكون في حالة سيئة أو مريضة.

وأوضح مدير المعهد إن هناك استراتيجيتين لمعالجة الإجهاد الحراري، أحدهم قصيرة المدى، بأن يتم نقل الحيوانات إلى الظل على الفور، وتقديم الكثير من الماء البارد النظيف، وتشجيعهم، على شرب كميات صغيرة في كثير من الأحيان، مع رشها بالماء البارد، خاصة على الساقين والقدمين، أو وضعها في الماء.

وأشار «هاني حسن»ـ إلي إنه يمكن إستخدام إستراتيجية معالجة الإجهاد الحراري علي الحيوانات من خلال استخدم الرشاشات أو الخراطيم للماشية والخيول، كذلك يمكن وضع مناشف مبللة فوقها، كما يمكن وضع الكلاب والقطط في أحواض من الماء البارد، مشددا على انه لا ينبغي بلل الدواجن إلا إذا كان هناك نسيم يساعد في عملية التبريد.

ولفت مدير معهد التناسليات الحيوانية إلي انه ضمن الاستراتيجية قصيرة المدى، يمكن زيادة حركة الهواء من حولهم، ويمكن استخدام المراوح في عمليات التهوية وتحريك الرياح، مع خفض معدلات التخزين للسماح للحيوانات بالاستلقاء، موضحا انه في حال لم تظهر على الحيوان أي علامة على التحسن ، ضرورة الاتصال بالطبيب البيطري المحلي للحصول على المساعدة.

وفيما يتعلق بالإستراتيجية طويلة المدى، أوضح «هاني حسن» انها تتضمن، اجراء عمليات التعديل البيئي، والتي تشمل متطلبات الحيوانات المتحملة وراثيًا عن طريق اختيار الحيوانات في ظروف الإجهاد الحراري ومن خلال إدخال جينات التكيف مع الحرارة من سلالة تكيفية محلية إلى قطيع غير متكيف أو أقل تحملاً.