رئيس الجزائر: على المستثمرين عدم التدخل في السياسة والباب مفتوح لمن أراد العمل

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دعا رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، المستثمرين الاقتصاديين إلى عدم التدخل في السياسة.

وقال تبون خلال لقاءه الدوري مع الصحافة الوطنية أن الميدان اليوم مفتوح لمن أراد أن يعمل مؤكدا أن البنوك الجزائرية مستعدة لتحمل 90 بالمائة من قيمة المشاريع الاستثمارية

وقال الرئيس أنه في السابق كانت هناك مصانع واستثمارات ليس فيها سوى الأرض جزائرية، وكانت تعتمد فقط على الإستيراد ونهب العملة الصعبة مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستبقى للأمور الضرورية للبلاد

وعرج الرئيس في لقاءه مع الصحافة الوطنية أمس إلى البنوك مؤكدا بأنه هو أهم قطاع لكن قال أن هذه الأخيرة لم تجد ضالتها وأصبحت مجرد شبابيك للدولة مشيرا إلى أن الباب مفتوح لمن أراد أن يستثمر في قطاع البنوك وأن اليوم هناك رقابة أحسن لكن غير كافية لكن يجب أن تكون هناك بنوك تجارية