«الزراعة»: إرتفاع الصادرات الزراعية لأكثر من 4.3 مليون طن خلال 7 شهور

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تقرير رسمي أصدره الحجر الزراعي وتلقاه السيد القصير وزير الزراعة من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي حول حركة الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 4 اغسطس 2021 مشيرا إلي ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.3 مليون طن خلال هذه الفترة.

وأكد تقرير وزارة الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 مليون و330 ألف و992 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 750 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.

ومن جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية الأحد أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 791 ألف 893 طن ، بالإضافة إلي تصدير 620 ألف 119 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 451 ألف و896 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 176 ألف و610 طن.

وأضاف «القصير»، ان صادرات العنب المصري احتلت المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 134 ألف و 27 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 29 الف و461 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 19 الف و930 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 الف و 342 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 الف و 157 طن.

وأوضح وزير الزراعة ان صادرات مصر من الخوخ إحتلت المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10 الاف و 370 طن ، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 8 الاف و 996 طن، وحصل الرمان على المركز الثاني عشر بإجمالي 8 الاف و 332 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8الاف و 286 طن، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 الاف و 367 طن، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 4477 طن. ‏

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