الكشافة البحرية بالعريش تقدم محاكاة ودراسة لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث

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نظمت الكشافة البحرية المصرية بفرع شمال سيناء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، محاكاة ودراسة لادارة الأزمات ومواجهة الكوارث، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور ممثلين عن مديريتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وهيئة الاسعاف.

وأعلن الدكتور خليل ابراهيم خليل رئيس فرع الكشافة البحرية بشمال سيناء والمشرف على المحاكاة والدراسة، أكد أن الهدف الأساسى للمحاكاة والدراسة هو تدريب الشباب على كيفية التعامل مع الأزمات وادارتها، منوها إلى أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنيه بذلك من التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والاسعاف، وجارى التنسيق مع ادارة الحماية المدنية للتدريب العملى على كيفية اخلاء مكان الكارثة واطفاء الحرائق، مشيرا إلى تنفيذ الشق التطبيقى في مخيم طهى خلوى، وتضمن اعداد الأطعمة للمجموعات، مع امكانية التخييم للمضارين من جراء الكوارث والأزمات، مؤكدا على نجاح الهدف والغرض من الجانب التطبيقى.