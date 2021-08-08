دورة تدريبية مجانية في النحو والصرف بـ تربية مطروح

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انطلقت فعاليات الدورة التدريبية المجانية في النحو والصرف لطلاب اللغة العربية بكلية التربية جامعة مطروح، اليوم الأحد الموافق الثامن من أغسطس 2021، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، والتي تستمر في الفترة من الثامن وحتى 15 من أغسطس الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان، الأحد، أن الدورة التدريبية تهدف إلى التعريف بأساسيات النحو وعلم الصرف وغيرها من مهارات اللغة العربية؛ بهدف فهم واستيعاب المناهج، وتنمية المهارات الدراسية والتفوق فيها.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالدورات التدريبية التي تساهم في صقل مواهب الطلاب وإكسابهم الخبرات الحديثة، بما يتوافق مع متطلبات العصر؛ بهدف إعداد خريج قادر على التأقلم مع سوق العمل المحلي والإقليمي.