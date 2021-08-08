أخبار عاجلة

رئيس جامعة العريش يتابع حملة التطعيم ضد كورونا -
«طالبان»: دخلنا العاصمة كابول بسبب الفراغ الأمني والفوضى -
حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور) -
شيخ الأزهر يستقبل رئيس وزراء الصومال ويقرر زيادة عدد المنح وإرسال قافلة إغاثية -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
الثاني مكرر علمى علوم: اتخضيت لما شفت صورتي بين الأوائل (فيديو) -
باع قطعة أرض دون إعادة تسعيرها.. عقوبة تأديبية لمسئول بـ«التنمية الصناعية» -
محافظ قنا يكرم عامل نظافة لتفانيه وإخلاصه في العمل -
ميزة جديدة في «أندرويد 12».. التحكم في الهاتف بتعبيرات الوجه -
المخطوطة الوحيدة في العالم لـ"السخاوي" من نصيب مكتبة الملك عبدالعزيز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"السديس": الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تجسِّد اهتمام القيادة بالحرم المكي

Print
"السديس": الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تجسِّد اهتمام القيادة بالحرم المكي "السديس": الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تجسِّد اهتمام القيادة بالحرم المكي
دعا لخادم الحرمين وولي العهد أن يجزيهما الله على ما يقومان به خير الجزاء

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بالحرم المكي الشريف.

وتفصيلاً، قال الرئيس العام لشؤون الحرمين إن صيانة الكعبة المشرفة الدورية تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله- بالحرمين الشريفين؛ لما تحمله من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين.

ودعا الشيخ "السديس" لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بدوام الصحة والعافية، وأن يجزيهما الله على ما يقومان به خير الجزاء، وأن يحمي بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين من كل سوء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المخطوطة الوحيدة في العالم لـ"السخاوي" من نصيب مكتبة الملك عبدالعزيز

المخطوطة الوحيدة في العالم لـ"السخاوي" من نصيب مكتبة الملك عبدالعزيز

طبيب سعودي ينجح في استئصال معدة مواطن خمسيني بها ورم نازف بـ"نور مكة"

طبيب سعودي ينجح في استئصال معدة مواطن خمسيني بها ورم نازف بـ"نور مكة"

"بن ربيعان" قائد قوة الحرس الوطني بجازان⁩ إلى رتبة "عميد"

"بن ربيعان" قائد قوة الحرس الوطني بجازان⁩ إلى رتبة "عميد"

بعد شكاوى معلمين ومعلمات.. مدير "تعليم بيشة" يوقف اعتماد حركة النقل الداخلي

بعد شكاوى معلمين ومعلمات.. مدير "تعليم بيشة" يوقف اعتماد حركة النقل الداخلي