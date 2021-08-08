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دورة تدريبية لوحدات تكافؤ الفرص بشمال سيناء

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دورة تدريبية لوحدات تكافؤ الفرص بشمال سيناء دورة تدريبية لوحدات تكافؤ الفرص بشمال سيناء

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أكدت إحسان داود غالي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، اهتمام القيادة السياسية بالمرأة ودعمها للحصول على كافة حقوقها.

وأعلنت غالي خلال افتتاح الدورة التدريبية الثانية لمسئولى وحدات تكافؤ الفرص في المدارس الابتدائية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والتي أقيمت في مقر فرع المجلس بالعريش، أنه تم تحقيق العديد من المكاسب للمرأة المصرية بدعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وحرص القيادة السياسية على تنمية الأسرة المصرية بصفة عامة، مشيرة إلى مجموعة من الإنجازات والمكاسب الوطنية التي حصلت عليها المرأة المصرية وأسرتها بدعم وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، منها المحاور الأربعة التي يعمل المجلس القومي للامرأة على تحقيقها، متمثلة في الدعم والتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة بالإضافة إلى حمايتها من العنف بكافة أنواعه.. حيث تم تعيين المرأة كوزيرة ونائبة وزير ومحافظة ونائبة محافظ وعضوة في مجلسي الشيوخ والنواب وغيرها من المواقع التي أثبتت فيها المرأة تفوقها، وضمن الدستور كافة حقوقها ودعمها وحمايتها من العنف.

وأشارت إلى أن تعد الدولة الأولى عربيًا في تحقيق المساواة مع المرأة ومنع العنف ضدها.

وأعلنت أن الهدف من وحدات تكافؤ الفرص بالمدارس هو الاهتمام بالفتيات وعدم التمييز ومشاركتها في جميع الأنشطة وتوحيد المعاملات بينها وبين الذكور، مؤكدة على اطلاق سلسلة الدورات لمسؤولي وحدات تكافؤ الفرص بالمدارس، ليتم تعميمها بعد ذلك على مسئولي وحدات تكافؤ الفرص بمختلف المديريات والادارات على مستوى المحافظة.

المصرى اليوم

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