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رئيس مدينة دسوق يحيل مخالفات الوحدة الصحية بأبو مندور للتحقيق

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رئيس مدينة دسوق يحيل مخالفات الوحدة الصحية بأبو مندور للتحقيق رئيس مدينة دسوق يحيل مخالفات الوحدة الصحية بأبو مندور للتحقيق

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أحال المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الأحد بعض المخالفات بالوحدة الصحية بأبومندور للتحقيق الفوري.

كان رئيس مركز ومدينة دسوق، توجه لقرية أبومندور، في جولة مفاجئة على بعض المشروعات وأثناء الجولة توجه إلى الوحدة الصحية بقرية أبومندور، وتفقد سير العمل وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الإداري وحالة الانضباط وخاصة الوحدات الصحية وتلاحظ انتهاء تذاكر الكشف.

وعلى الفور تواصل مع مدير الإدارة الصحية وكلف مسؤول المخازن بسرعة إحضار التذاكر وعدم تعطيل المواطنين، وتفقد صيدلة الوحدة وكلف الطيب الصيدلى المختص بسرعة إعداد مذكرة بالنواقص حتى يتسنى مخاطبة الإدارة الصحية والمديرية بإحضار الأدوية اللازمة والتقى بعدد من المواطنين المترددين على الوحدة الصحية حول الخدمات المقدمة واستمع إلى مشاكلهم ووعد بدراستها مع الإدارة الصحيحة لإيجاد الحلول المناسبة.

جاء ذلك بحضور محمد جميل نائب رئيس المدينة لشئون القرى وعيد قلاشة رئيس قرية أبومندور ومسؤل المتابعة الميدانية، الحسيني حمد.

المصرى اليوم

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