قرار من المحكمة في نزاع بين مواطن ووزارة الزراعة

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قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، باثبات ترك الخصومة في الطعن المقام من مواطن ضد وزير الزراعة، والذي طلب فيه إلغاء قرار لجنة التثمين الصادر من لجنة البت في 10/5/2011 بالموافقة على التصرف بالبيع في 7 أفدنة ومساحة أرض مبانٍ قدرها 3000 متر، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه والاعتداد بالمبلغ المحدد للبيع بـ (2،500) جنيه للفدان.

كما طلب الطاعن في طعنه الغاء قرار غرامات التأخير التي قدرتها الهيئة بـ (14%)، وإلغاء القرار الصادر بتقديرات مقابل الانتفاع بقرار لجنة التثمين واعتماد مقابل حق الانتفاع على النحو الوارد بصحيفة الدعوى.

كان الحكم الصادر من محكمة اول درجة قد قضي ببراءة ذمة المدعي من مصاريف التنازل بخصوص قطعة الأرض محل التداعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعي المصروفات.

وثبت من الأوراق أنه بجلسة 19/1/2021 قرّر وكيل الطاعن بترك الخصومة في الطعن الراهن المنظور أمام المحكمة وقدّم توكيلاً خاصاً عن الطاعن برقم 6788/و لسنة 2020 صادر من مكتب توثيق نادي المعادي بتاريخ 22/12/2020- ثابت به توكيله في ترك الخصومة في الطعن، ولم يعترض الحاضر عن الدولة على ما أبداه وكيل الطاعن بشأن ترك الخصومة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن، مع إلزامه المصروفات عملاً بنص المادة (143) من قانون المرافعات.