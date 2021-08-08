قرار من المحكمة في نزاع بين مواطن ووزارة الزراعة

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قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، باثبات ترك الخصومة في الطعن المقام من مواطن ضد وزير الزراعة، والذي طلب فيه إلغاء قرار لجنة التثمين الصادر من لجنة البت في 10/5/2011 بالموافقة على التصرف بالبيع في 7 أفدنة ومساحة أرض مبانٍ قدرها 3000 متر، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه والاعتداد بالمبلغ المحدد للبيع بـ (2،500) جنيه للفدان.
كما طلب الطاعن في طعنه الغاء قرار غرامات التأخير التي قدرتها الهيئة بـ (14%)، وإلغاء القرار الصادر بتقديرات مقابل الانتفاع بقرار لجنة التثمين واعتماد مقابل حق الانتفاع على النحو الوارد بصحيفة الدعوى.
كان الحكم الصادر من محكمة اول درجة قد قضي ببراءة ذمة المدعي من مصاريف التنازل بخصوص قطعة الأرض محل التداعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعي المصروفات.
وثبت من الأوراق أنه بجلسة 19/1/2021 قرّر وكيل الطاعن بترك الخصومة في الطعن الراهن المنظور أمام المحكمة وقدّم توكيلاً خاصاً عن الطاعن برقم 6788/و لسنة 2020 صادر من مكتب توثيق نادي المعادي بتاريخ 22/12/2020- ثابت به توكيله في ترك الخصومة في الطعن، ولم يعترض الحاضر عن الدولة على ما أبداه وكيل الطاعن بشأن ترك الخصومة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن، مع إلزامه المصروفات عملاً بنص المادة (143) من قانون المرافعات.