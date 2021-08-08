أخبار عاجلة

رئيس جامعة العريش يتابع حملة التطعيم ضد كورونا -
«طالبان»: دخلنا العاصمة كابول بسبب الفراغ الأمني والفوضى -
حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور) -
شيخ الأزهر يستقبل رئيس وزراء الصومال ويقرر زيادة عدد المنح وإرسال قافلة إغاثية -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
الثاني مكرر علمى علوم: اتخضيت لما شفت صورتي بين الأوائل (فيديو) -
باع قطعة أرض دون إعادة تسعيرها.. عقوبة تأديبية لمسئول بـ«التنمية الصناعية» -
محافظ قنا يكرم عامل نظافة لتفانيه وإخلاصه في العمل -
ميزة جديدة في «أندرويد 12».. التحكم في الهاتف بتعبيرات الوجه -
المخطوطة الوحيدة في العالم لـ"السخاوي" من نصيب مكتبة الملك عبدالعزيز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الرئيس الجزائري : جددنا الثقة في وزراء من السابقة لأنهم يشرفون على مشاريع هامة

Print
الرئيس الجزائري : جددنا الثقة في وزراء من الحكومة السابقة لأنهم يشرفون على مشاريع هامة الرئيس الجزائري : جددنا الثقة في وزراء من السابقة لأنهم يشرفون على مشاريع هامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الجزائر، عبدالمجيد تبون، إن قرار تجديد الثقة في بعض الوزراء من السابقة في الحكومة الجديدة التي تم تعيينها عقب التشريعيات الأخيرة كان بحكم أن أغلبهم كان يشرف على عدة مشاريع هامة وعليه فلم يكن بالإمكان وقف هذه المشاريع.

وخلال لقاءه الدوري مع الصحافة الوطنية قال الرئيس تبون أن الوزراء الذين تمّ تغييرهم لم يحقّقوا النتائج المرغوبة، مؤكدا بأن تجديد الثقة في العديد من الوزراء كان لتفادي تكسير العمل الذي قاموا به، مؤكدا بأن تقييم الإطارات يكون بناء على حيز زمني

وأشار الرئيس بأن العديد من الوزراء الذين جددت فيهم الثقة قد باشروا مشاريع مهمة خاصة الرقمنة والتعليم العالي والصحة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المتحدث باسم «طالبان» الأفغانية : تشكيل الحكومة الجديدة سيكون قريبا

المتحدث باسم «طالبان» الأفغانية : تشكيل الحكومة الجديدة سيكون قريبا

المتحدث باسم حركة «طالبان»: الحكومة لم تنسق معنا وتركت أقسام الشرطة

المتحدث باسم حركة «طالبان»: الحكومة لم تنسق معنا وتركت أقسام الشرطة

المتحدث باسم «طالبان»: لا نريد حربا في بلادنا وانتهت عدواتنا مع موظفي الحكومة

المتحدث باسم «طالبان»: لا نريد حربا في بلادنا وانتهت عدواتنا مع موظفي الحكومة

مى فريد: الحكومة مهتمة بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية

مى فريد: الحكومة مهتمة بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية