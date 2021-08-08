حملات للنظافة والتصدي لظاهرة البناء المخالف في الحامول

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شهدت مدينة الحامول حملات مكثفة للنظافه والتجميل وتحسين الخدمات والمرافق والتصدي لظاهره البناء المخالف وإعاده تأهيل وتطوير الطرق، تنفيذا لتوجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع عصام القصيف، رئيس المدينة، انتظام سير العمل بمجمع مواقف سيارات الأجرة وتوفير السيارات والميكروباصات بجميع الخطوط وعدم تكدس المواطنين بالموقف مع التزام السائقين بالتعريفة والحمولة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تابع حركة المرور بالشوارع والميادين وتنظيم حركة التكاتك بمداخل المدينة وإخلاء ميدان الشهداء ومدخل تريان من التكاتك لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

كما تابع القصيف رفع كفاءة الإنارة العامة بمداخل المدينة حيث تم صيانة كشافات الإنارة العامة بطريق الحامول كفر الشيخ وشد الأسلاك المتدالية وصيانة الأعمدة وذلك لتحسين مستوى الإنارة بالطرق الرئيسيه، فضلا عن متابعة أعمال النظافة بالمدينة، وسير العمل بمنظومة النظافة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها وكنس الشوارع ورشها بالمياه بميدان كفر الشيخ وشارع العاشر من رمضان ودوران أبوالنور، مع استمرار إخلاء الشارع من التكاتك والبائعين ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات.

ووجه القصيف بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة فورية في المهد تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 50م2 بقرية شحاتة التابعة للوحدة المحلية بالتفتيش عبارة عن بناء بالطوب البلوك، وتم الإزالة على أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض وتسليم الموقع لجهة الولاية خالية من أي تعدي، كما تابع أعمال إعادة تأهيل وتطوير الطرق ووضع طبقة الأساس وتجهيز طريق المجاز الشرقي الحلمية بطول 2 كم، وتجهيز ووضع طبقة الأساس بطريق 52 الصقاروة بطول 1.5 كم ضمن خطة مديرية الطرق بإعادة تأهيل وتطوير شبكة الطرق وتطبيق أعلى معاير الجودة لأعمال الرصف والقائم بأعمال الرصف جهاز تعمير الساحل الشمالي.