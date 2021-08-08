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مستشفى الصحة النفسية بالطائف يجري دراسة عن آثار جائحة كورونا على الممارسين الصحيين

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مستشفى الصحة النفسية بالطائف يجري دراسة عن آثار جائحة كورونا على الممارسين الصحيين مستشفى الصحة النفسية بالطائف يجري دراسة عن آثار جائحة كورونا على الممارسين الصحيين
ضمن 14 بحثاً تم إكمالها هذا العام وشملت أكثر من (٨٠٠) ممارس بالمحافظة

مستشفى الصحة النفسية بالطائف يجري دراسة عن آثار جائحة كورونا على الممارسين الصحيين

أوضح رئيس قسم البحوث العلمية بمستشفى الصحة النفسية بالطائف الدكتور أنس بن عوف أن مستشفى الصحة النفسية بالطائف أكمل أربعة عشر بحثاً علمياً خلال العام المنصرم ١٤٤٢هـ، تناولت جوانب مختلفة في الصحة النفسية (٧) منها تم نشرها فعلياً في مجلات محكمة و(٧) أبحاث تم قبولها للنشر من قبل اللجان المختصة.

وتفصيلاً، كشف المستشفى عن دراسة مسحية أجراها بمساعدة فريق بحثي من المستشفى تناولت الآثار النفسية لجائحة كورونا على الممارسين الصحيين في محافظة الطائف شملت أكثر من (٨٠٠) ممارس صحي في محافظة الطائف، وقد تم مؤخراً قبولها للنشر، سبقتها دراسة مسحية أخرى عن أثر الأمفيتامين على المظاهر السريرية لمرضى الفصام، وتم أيضاً قبولها للنشر.

وفي هذا الصدد، ذكر "ابن عوف" أن هناك (٩) أبحاث علمية أخرى جار العمل عليها حالياً ولا تزال في مراحل مختلفة ومنها ما شارف على الاكتمال، ويأتي ذلك في إطار توجه إدارة مستشفى الصحة النفسية بالطائف بقيادة الدكتور فريد المالكي منذ بداية عام ١٤٤٢هـ إلى تنشيط العمل البحثي وزيادة الإنتاج العلمي.

يذكر أن الخطة المعدة سلفاً للعام ١٤٤٢هـ أن يتم نشر ما لا يقل عن (١٠) أبحاث علمية وقد تم تجاوز العدد المخطط له بإجمالي (١٤) بحثاً مكتملاً و(٩) أبحاث جار العمل عليها، وكان ذلك نظراً لما يمتلكه رئيس قسم البحوث العلمية بمستشفى الصحة النفسية بالطائف الدكتور أنس بن عوف والفريق المساند له من كفاءة عالية وحماس في تقديم كل ما هو مفيد للمجتمع واستغلال الفُرص المتاحة لإتمام أكبر عدد من الأبحاث العلمية ومحاولة الوصول بها للعالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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