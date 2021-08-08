لماذا تصر كوريا الجنوبية على إجراء المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة؟ (تقرير)

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من المقرر أن تجري كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة الأمريكية المناورات العسكرية المشتركة خلال منتصف الشهر الجاري، دون أن تلتفت إلى تحذيرات كوريا الشمالية، في الوقت الذي تشير فيه أنباء بأن التدريبات لن تكون بنفس المستويات، اليت جرت في الأعوام الماضية وذلك لأسباب تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفي محاولة أيضا لتخفيف حدة التوتر مع الجارة الشمالية.

والسؤال لماذا تصر سيول على إجراء المناورات مع واشنطن، رغم تحذيرات بيونج يانج، والإجابة أن الأولى ترى أن من حقها إجراء المناورات السنوية باعتبارها إجراء دوري وحق، لكن ترى بيونج يانج أنه يمثل تهديدا لها بل تصفه بأنه «بروفة غزو»، وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية اتخذت قرارا جريئا بإعادة مكتب الاتصال مع كوريا الشمالية بعد انقطاع استمر نحو 13 شهرا، حيث تم تدميره بعد تهديدات من شقيقة الزعيم الكوري كيم يو جونغ، التي أيضا حذرت في الأيام الماضية من إجراء المناورات، إلا ان بيونج يانج أقدمت على إعادة الاتصال مع كوريا الجنوبية قبل إجراء المناورات لأسباب، أنها تريد أن تبعث برسالة للمجتمع الدولي أن بيونج يانج تمد يدها للسلام، كما أنها تختبر الإدارة الأمريكية وكذلك كوريا الجنوبية في قرارهما بشأن إجراء المناورات، هل ستتم بشكل كامل أم سيتم التخفيض أم الإلغاء.

وتصر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية على إجراء المناورات بتخفيف التدريبات في رسالة أنها مستمرة ولن تلتف للتحذيرات الكورية الشمالية، كما أن تخفيف الحدة الظاهر منه بسبب جائحة كورونا، حيث تشهد كل من سيول وواشنطن تفشي في حدة انتشار الفيروس، لكن الباطن هو أن البلدين يرغبان في إجراء استئناف التفاوض مع الجارة الشمالية، التي لديها تطلعات ببناء اقتصاد قوي ولا ترغب في نشوب حرب مع جارتها الجنوبية.

ولعب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، ونظيره الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، دورا في تعزيز سبل السلام وكان مؤخرا استعادة خطوط الاتصال التي قطعت بسبب إطلاق بالونات تحمل منشورات عدائية من قبل الجنوب ناحية الشمال، كما كان للزعيمين قمم مشتركة وعبر كلاهما الحدود المشتركة بين البلدين، لكن ستحمل الأيام المقبلة على إجابات حول مصير استئناف التفاوض أم تجميده.