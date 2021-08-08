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أشعر بالشلل التام.. مريضة توضح معاناتها مع السمنة المفرطة

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أشعر بالشلل التام.. مريضة توضح معاناتها مع السمنة المفرطة أشعر بالشلل التام.. مريضة توضح معاناتها مع السمنة المفرطة

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قالت هند أحمد، مريضة بالسمنة المفرطة وتعاني من أمراض السمنة وتوابعها وصعوبة الحركة، حيث أن السمنة تؤثر على حركتها وفقرات ظهرها وأطرفها بشكل كبير، مما يعوقها في ممارسة حياتها.

وأضافت «أحمد»، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزنها يبلغ 153 كيلو وعمرها 46 سنة وأتناول الطعام ولا أتحرك على الإطلاق وحركتي من خلال السيارة، مشيرة إلى أن كل وجباتها بها سعرات حرارية عالية جدا، موضحة أنها أصيبت بزيادة الوزن منذ شهرين فقط.

وتابعت: «لا أعمل أي شىء بأيدي؛ حيث لدى شغالين هم من يفعلوا كل شىء في المنزل وكل تحركاتي من خلال السيارة ولا أمارس حتى المشي على الإطلاق؛ مما أصابني بالسمنة المفرطة بشكل كبير وأعاني منها ومن توابعها»، مشيرة إلى أنها بعد جلوسها من العمل تدمرت حياتها وتبدلت تماماً وأصيبت بالسمنة المفرطة وتشعر بالشلل التام في حياتها.

المصرى اليوم

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