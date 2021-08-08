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محافظ بورسعيد يوجه الشكر للأجهزة التنفيذية على جهودهم خلال زيارة وزير التنمية المحلية

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محافظ بورسعيد يوجه الشكر للأجهزة التنفيذية على جهودهم خلال زيارة وزير التنمية المحلية محافظ بورسعيد يوجه الشكر للأجهزة التنفيذية على جهودهم خلال زيارة وزير التنمية المحلية

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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، كافة الشكر والتقدير، للأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ببورسعيد، وذلك لما بذلوه من جهود متواصلة لتحقيق مظهر حضارى مشرف خلال زيارة السيد وزير التنمية المحلية أمس السبت، والعمل الدؤوب خلال الفترة السابقة للانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء، بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل المتواصل والمطور بما يحفاظ على المستوى الحضارى الذي حققته محافظة بورسعيد، مشيرآ أن الدولة المصرية وفرت كافة الدعم لتحقيق خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، ويجب علينا الاستمرار في تنفيذ هذه الخطة التنموية التي تهدف لتحقيق حياة كريمة للمواطن على كافة الأصعدة، مؤكدا أن وزير التنمية المحلية أشاد بجهود الأجهزة التنفيذية ببورسعيد وإنجاز كبرى المشروعات الخدمية في وقت قياسى، وكذلك التطور في أسلوب العمل وسرعة الأداء داخل الأحياء وهو ما تهدفه الدولة من تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية بالشكل الأمثل الذي يساهم في تحقيق مستوى معيشى أفضل للمواطنين بكافة المحافظات.

المصرى اليوم

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