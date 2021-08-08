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استشاري يكشف عن أحدث الطرق لشد الترهلات

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استشاري يكشف عن أحدث الطرق لشد الترهلات استشاري يكشف عن أحدث الطرق لشد الترهلات

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة بجامعة عين شمس، إن الشفط القديم كان يعتمد على تكسير الخلايا الدهنية بطريقة يدوية، أما تقنية الفيزر الحديثة فتحدث من خلال إبرة ضعيفة تقوم بتكسير من خلال الذبذبات بدون عنف، ومن الممكن خفض السمنة الموضوعية في البطن أو الذراعين، ورسم الشكل المخروطي للبنات.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك إمكانية لأخذ الدهون من أماكن وإعادة حقنها في منطقة أخرى، لضبط الشكل الجمالي للجسم، معقبًا: «ممكن نحقن الدهون في الصدر، وممكن نخفض الوزن في المنطقة السفلى، وخلافه».

ولفت إلى أن الجي بلازما طريقة حديثة تعمل على شد الترهلات التي تحدث بعد خفض الوزن، والطبيب المختص هو الذي يُحدد الإجراء المناسب لعلاج الترهلات أو السمنة الموضوعية.

المصرى اليوم

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