مران الإسماعيلي | محاضرة فنية للاعبين.. وإيهاب جلال يجتمع مع الوحش وعادل

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه مساء اليوم الأحد، على الملعب الرئيسي بإستاد الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الأهلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، في الأسبوع ٢٩ من بطولة الدوري الممتاز.

وعقد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق محاضرة فنية للاعبين من أجل تحفيزهم والرفع من روحهم المعنوية قبل مواجهة الأهلي المرتقبة والتأكيد على الإلتزام بتعليمات الجهاز الفني

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية استمرت لمدة ساعة، تحت قيادة على طه مدرب الأحمال من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، وخصص الجهاز الفني أيضًا على التسديد من خارج منطقة الجزاء، باعتبارها حد الحلول لإحراز الأهداف.

وتم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، اشتملت المجموعة الأولى على لاعبي خطي الوسط والهجوم وقادها إيهاب جلال وتدربت على خلق الفرص وإنهاء الهجمات على المرمي وأعطي المدير الفني للفريق تعليمات خاصة للمهاجمين بضرورة استغلال الثغرات الدفاعية للخصم وسرعة إنهاء الهجمات بشكل دقيق

اشتملت المجموعة الثانية على لاعبي خط الدفاع وقادها كلا من حمد إبراهيم وأحمد حسام وتدربت على غلق المساحات والتعامل مع الكرات العرضية واختراقات المنافس من العمق، كما عقد إيهاب جلال، جلسة مطولة مع عمر الوحش ومحمد عادل لاعبا الفريق.

بينما أدي أحمد أيمن تدريبات منفردة ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.