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النيابة العامة: عدم تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض يُعد حالة إهمال ترقى لترتّب المُساءلة القانونية

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وفق ما تقرره الجهات الصحية ذات العلاقة وبحسب المواعيد المقررة في هذا الشأن

النيابة العامة: عدم تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض يُعد حالة إهمال ترقى لترتّب المُساءلة القانونية

أوضحت النيابة العامة أن عدم تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض بحسب المواعيد المقرّرة من الجهة المختصة في هذا الشأن، يُعد حالة إهمال ترقى لترتّب المُساءلة القانونية.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على "تويتر": يجب تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض والواجب خضوع الطفل لها وفق ما تقرره الجهات الصحية ذات العلاقة وبحسب المواعيد المقررة في هذا الشأن، ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته.

وتابعت: الحاجة الصحية للطفل هي كل ما يلزم لتوفير العناية الصحية للطفل، ومن ذلك تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية ووقايته من الأوبئة والأمراض وضمان حصوله على العلاج المناسب.

وأردفت: من الإهمال عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل الحاجات الجسدية والصحية والعاطفية والنفسية والتربوية والتعليمية والفكرية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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