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الهلال يكسب ودية الفيصلي بثلاثية .. تحضيرًا للموسم الجديد

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الهلال يكسب ودية الفيصلي بثلاثية .. تحضيرًا للموسم الجديد الهلال يكسب ودية الفيصلي بثلاثية .. تحضيرًا للموسم الجديد

الهلال يكسب ودية الفيصلي بثلاثية .. تحضيرًا للموسم الجديد

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال نظيره الفيصلي 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين "وديًا" مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.


تقدم الهلال في الشوط الأول بهدفي "قوميز" و"كاريلو" ، وبعدها سجل الفيصلي هدف تقليص الفارق.


وفي الشوط الثاني أضاف البديل صالح الشهري الهدف الثالث لفريقه الهلال ، وقلص الفيصلي النتيجة بهدف ثانٍ.


وبدأ ليوناردو جارديم مدرب الهلال بتشكيل مكون من «عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي آل بليهي، جانج هيون سو، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، عبدالله عطيف، أندري كاريلو، لوسيانو فييتو، موسى ماريجا، وبافيتيمبي قوميز».


ويفتتح الهلال الموسم بمواجهة نظيره الطائي في ملعب الملك فهد الدولي أولى مباريات الفريقين السبت 14 أغسطس، بينما يحل الفيصلي ضيفًا على الأهلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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