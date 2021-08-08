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أحمد موسى ينتقد محمد حسان بسبب «المراجعات الفكرية»: «هل طارق الزمر كان بيببع سبح؟» ()

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أحمد موسى ينتقد محمد حسان بسبب «المراجعات الفكرية»: «هل طارق الزمر كان بيببع سبح؟» (فيديو) أحمد موسى ينتقد محمد حسان بسبب «المراجعات الفكرية»: «هل طارق الزمر كان بيببع سبح؟» ()

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بعد دعوة الشيخ محمد حسان، إلى عودة المراجعات الفكرية بشكل واسع خصوصًا في السجون، قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجماعة الإسلامية اعتذرت عن اغتيال الرئيس السادات، لكنها لم تقدم أي اعتذار عن حادثي الأقصر وأسيوط.

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الجماعة الإسلامية نفذت عمليات إرهابية في الثمانينات والتسعينات في القاهرة»، متسائلا: «هل كل هذا يسمى شطط وجنوح؟، هل طارق الزمر كان بيبيع سبح؟».

وأضاف: «أي مراجعة يا شيخ حسان، ألم يجلس معهم الرئيس عبدالناصر ومنحهم وزارات ثم حاولوا اغتياله؟، ألم يجلس السادات مع المرشد ثم اغتالوه؟، ثم دخلوا البرلمان في عهد الرئيس مبارك، وكان لديهم صحف ومواقع، ثم ماذا بعد؟».

وأكد موسى أن جميع التنظيمات الإرهابية منبثقة من فكر حسن البنا، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية بمثابة أجنحة عسكرية للإخوان.

ولفت إلى أن الجماعة الإسلامية أول من انتهجت جريمة قطع الرقاب.

المصرى اليوم

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